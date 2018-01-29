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В Кирове прошли соревнования по дрифту

Сегодня, 10:27 | Просмотров: 51 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Управляемый занос - как целое искусство. В Кирове прошел финал соревнований по зимнему дрифту. Свое мастерство показали лучшие пилоты из нескольких городов.

Йошкар-Ола, Ухта, Киров - 26 участников во втором этапе соревнований по зимнему дрифту. Напомним, первый прошел в декабре. Тогда с наименьшим ущербом и с максимальным количеством баллов выиграл сыктывкарец Егор Егоров. По техническим причинам в этот раз он не принимал участие. И больше шансов на победу появилось у серебряного призера первого этапа Ивана Григорьева из Йошкар-Олы.

В Кирове прошли соревнования по дрифтуИВАН ГРИГОРЬЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Надо просто больше тренироваться. Главное - тренировки. Начинал я летом. Летний дрифт, конечно, отличается от зимнего. Летом более интересно, но зимой ездим, чтоб навыки поддерживать».

Организаторы залили водой футбольное поле, таким образом, они скопировали японскую аналогичную трассу. Именно в стране восходящего солнца дрифт появился как спорт.

В Кирове прошли соревнования по дрифтуАЛЕКСАНДР ПЕСТОВ, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ:
«Автомобили заднеприводные - это обязательное условие, еще шлем, ремень безопасности, зимняя резина».

Машина Ивана Печенкина выделялась на фоне остальных. Четвертый год гонщик вкладывает немалые силы и средства, чтобы быть лучшим в дрифте.

В Кирове прошли соревнования по дрифтуИВАН ПЕЧЕНКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Вот третий кузов уже живет второй сезон, сохраняю его по максимуму. Машина только для соревнований, в жизни я на ней не езжу».

Судейская оценка базируется на нескольких критериях. Это траектория прохождения спецучастка, угол заноса при движении, скорость, зрелищность и стиль вождения. На этот раз лучший результат показал кировчанин Антон Безручко на модели ВАЗ 2101. Впереди у любителей и ценителей автоэкстрима - третий этап соревнований.


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