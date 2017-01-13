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Новости / Спорт

Бал "Звезд вятского спорта" посетила олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева

Сегодня, 15:21 | Просмотров: 136 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Бал "Звезды вятского спорта" притянул в Киров и звезд мирового уровня. Наш город посетила олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. В ее плотном графике нашлось время для встречи с юными спортсменами.

Юные спортсмены легкоатлеты из разных спортивных школ Кирова и области пришли в СК "Факел" пообщаться с олимпийской чемпионкой в прыжках в длину Татьяной Лебедевой. У каждого ребенка свои ожидания от этой встречи.

Бал "Звезд вятского спорта" посетила олимпийская чемпионка Татьяна ЛебедеваПОЛИНА ПЕТРИК:
«Я думаю, она поделится своими успехами, как она добилась таких результатов и расскажет нам, что нам нужно для этого сделать».
 
 
Татьяна Лебедева рассказала детям как она шла к своему успеху. В начале пути было не просто - тренеры не видели в маленькой Тане потенциал.

Бал "Звезд вятского спорта" посетила олимпийская чемпионка Татьяна ЛебедеваТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА:
«Пришел тренер, посмотрел плечевую гибкость и меня забраковали, пошли снова. Они говорили: "К сожалению, она бревно, успехов она не достигнет"».
 
 
А она достигла. Да еще, каких успехов - многократная чемпионка мира, Европы и России, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину. Татьяна Лебедева установила личные рекорды: в прыжке в длину - 7.03 м. и в тройном прыжке 15.32.

Бал "Звезд вятского спорта" посетила олимпийская чемпионка Татьяна ЛебедеваДАНИЛ МАТАНЦЕВ:
«Визуально я не могу представить каждый прыжок по 5 метров. Это очень сильно, очень классно».
 
 
Сама Татьяна никогда не считала себя талантливой спортсменкой. Говорит, всего добилась силой характера и ребятам посоветовала, не сдаваться, быть борцами. В начале своей карьеры Татьяна Лебедева вела спортивный дневник, куда записывала все свои достижения, анализировала свои ошибки. Внутренняя работа помогла ей справиться с волнением на самых серьезных соревнованиях.

ТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА:
«Вы счастливые, вы талантливые, вы достойны лучшего, но нужно для этого потрудиться».
 
 
В финале встречи у юных спортсменов была возможность сфотографироваться с олимпийской чемпионкой и взять автограф.


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