В Кирове стартовали 27-е соревнования по пожарно-прикладному спорту на "Кубок Вятки"
"Кубок Вятки" - старейшие в России соревнования по пожарно-спасательному спорту. В этом году география участников особенно впечатляет - пожарные-спортсмены представляют 7 федеральных округов. Это спорт не во имя спорта, а во имя добра.
МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этот спорт сильных, мужественных людей, направленных на добро, спасение других жизней на помощь другим, близким и на защиту нашего Отечества от катастроф».
В программе соревнований: преодоление 100-метровой полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице. Пожарные будут соревноваться как в личном, так и в командном зачетах.
ВЯЧЕСЛАВ МИШИН, ОСНОВАТЕЛЬ "КУБКА ВЯТКИ":
«Мы провели первые соревнования, пробные соревнования по пожарно-прикладному спорту на кубок Вятки. Это название прилипло и привело к тому, что сейчас и каждый год до этого здесь собирается много команд, много спортсменов».
К этим соревнованиям спортсмены готовились целый год. Участник из Санкт-Петербурга, Рамазан Гарифуллин поделился секретом успеха.
РАМАЗАН ГАРИФУЛЛИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«Ну, ежедневные тренировки и поддержка команды».
На таких соревнованиях не столько важно победить соперников, сколько доказать себе, что год тренировок прошел не зря.
КОЛОБОВ ДМИТРИЙ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЯ (Г. СЫКТЫВКАР):
«Настроен пробежать хорошо. Хотя бы кандидата получить».
Итоги Кубка Вятки подведут 2 февраля.
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