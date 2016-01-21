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Сегодня в Кирове стартовали 27-е соревнования по пожарно-прикладному спорту на "Кубок Вятки". За главный трофей одного из старейших в стране турнира борются сильнейшие команды России."Кубок Вятки" - старейшие в России соревнования по пожарно-спасательному спорту. В этом году география участников особенно впечатляет - пожарные-спортсмены представляют 7 федеральных округов. Это спорт не во имя спорта, а во имя добра.В программе соревнований: преодоление 100-метровой полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице. Пожарные будут соревноваться как в личном, так и в командном зачетах.К этим соревнованиям спортсмены готовились целый год. Участник из Санкт-Петербурга, Рамазан Гарифуллин поделился секретом успеха.На таких соревнованиях не столько важно победить соперников, сколько доказать себе, что год тренировок прошел не зря.Итоги Кубка Вятки подведут 2 февраля.