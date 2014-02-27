В Кирове прошла акция в поддержку российских олимпийцев (ВИДЕО).

Поделиться новостью:

В масштабной гражданско-патриотическая акции «Россия в моем сердце» приняли участие более 4 тысяч кировчан.

На главной площади города собрались представители областных федераций зимних видов спорта, руководители региона и города, а также все неравнодушные к судьбе российских олимпийцев граждане. Инициаторами акции выступили региональные федерации фигурного катания на коньках, конькобежного спорта, альпинизма и скалолазания и лыжных гонок.

С приветственными словами к кировчанам обратились земляки - участники олимпийских игр разных лет: мастера спорта, Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Олимпийских игр 1972 года в Саппоро (Япония) Юрий Скобов, участница Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея) и Олимпийских игр 1992 года в Барселоне (Испания) Любовь Гурина, участник Олимпийских игр 2014 года в Сочи (Российская Федерация) Алексей Суворов, финалистка Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) Анна Альминова.

Любовь Гурина:

"Мне приходилось быть в ситуации, когда наша сборная не смогла принять участие в Олимпийских играх, это было в 1984 году. Прекрасно понимаю, что сейчас испытывают спортсмены, которые на протяжении 4 лет готовились к своему главному старту в карьере. Уверена, они чувствуют, как дружно мы за них болеем и это придаст им сил на пути к новым достижениям."

Гражданско-патриотическая акция «Россия в моем сердце» завершилась общегородским флешмобом.