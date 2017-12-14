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Кировская «Родина» потерпела самое крупное с начала сезона поражение.

Сегодня, 11:28 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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В выездном матче ХК "Родина" проиграла кемеровскому «Кузбассу» со счётом 16:2.
 
В первом тайме в ворота кировчан были забиты семь мячей. Автором двух голов в составе кировской команды стал защитник Игорь Леденцов.
 
После девятнадцати матчей «Родина» с нулевым результатом занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России кировчане принимают «Уральский Трубник». Встреча пройдёт в четверг, 8 февраля.
 
Добавим, что накануне сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом. Турнир проходил в Хабаровске. В финале россияне переиграли команду Швеции со счётом 5-4.
 
Героем встречи стал бывший нападающий «Родины» Алмаз Миргазов, который трижды поразил ворота шведов. В одном из голов ему ассистировал воспитанник кировского хоккея Сергей Шабуров, для которого нынешняя победа на чемпионате мира стала шестой в карьере. П
 
о итогам турнира Алмаз Миргазов включён в символическую сборную планеты.


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