В Кирове завершились соревнования по пожарно-спасательному спорту "Кубок Вятки"

В манеже "Прометей" завершились всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту "Кубок Вятки". Это был первый старт сезона. По его итогам тренеры сборной страны определились с кандидатурами, достойными представлять Россию на международном уровне.
Слабых команд становится все меньше. Этот факт наставники отмечают применительно и к мировым и к российским соревнованиям. "Кубок Вятки" в этом плане показательные состязания. Они хоть и открывают сезон, но из года в год дистанция между главными фаворитами из Московской области и остальными командами сокращается. Нынче столичные спортсмены не приехали в Киров. Это наложило свой отпечаток на характер борьбы за почетный трофей.
ЛЕОНИД СИДОРОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (СБОРНАЯ ХМАО):
«Приезжают знакомые люди. Ты можешь с ними пообщаться, побегать, посоревноваться. Может кто-то что-то подскажет тебе».
В пожарно-спасательном спорте они далеко не новички. Более 200 спортсменов из 21 региона страны ждали привычные два упражнения. Преодоление 100-метровой полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице на учебную башню. От старта до финишной прямой - они бегут, словно на пожар. На все - секунды. Условия приближены к реальным, но только здесь решается судьба призовых мест.
В прошлом году на чемпионате мира россияне заняли второе место. Взять золото основная цель сезона. Лидеры сборной в "Прометее" показали весь свой максимум, останавливая табло на рекордно быстрых секундах. Неплохо выступала и их смена. Кроме взрослых спортсменов, на "Кубке Вятки" соревновались юноши и девушки младшей, средней и старшей возрастных групп. ВАДИМ ВАЛУЦА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Женщины у нас начали с 14 года бегать в этом виде спорта. С 1 января в силу вступили нормы, позволяющие присваивать им спортивные звания. Это очень большая победа нашего спорта. Мы долго к этому шли».
Именно по молодежи на стометровке кировчане забежали в призеры, завоевав 1 золотую и 3 бронзовых медали. Чемпионским временем отметился Алексей Порошин. Второе золото в копилку кировской команды положила Алина Самарина, выигравшая финальный забег со штурмовой лестницей. Вошли хозяева и итоговую командную тройку. У них серебро. Победителем же "Кубка Вятки" стала команда Пермского края.
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