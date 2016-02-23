Кировские лыжники достойно выступили на окружном первенстве.
Соревнования среди юношей и девушек 17-18 лет прошли в Татарстане.
Наилучших результатов из кировчан добилась Полина Лобастова. 17-летняя спортсменка стала второй в спринте и третьей в гонке на 5 километров свободным стилем.
Она же в команде с Екатериной Булычёвой, Ладой Обуховой и Владой Маниной завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 по 3 километра среди девушек. По итогам соревнований сборная области заняла четвёртое командное место.
Победителями первенства стали лыжники из Удмуртии.
Добавим, что по итогам соревнований отбор для участия в финале первенства страны прошли девять кировчан.
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