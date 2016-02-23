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Новости / Спорт

Кировские лыжники достойно выступили на окружном первенстве.

Сегодня, 13:31 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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Соревнования среди юношей и девушек 17-18 лет прошли в Татарстане.
 
Наилучших результатов из кировчан добилась Полина Лобастова. 17-летняя спортсменка стала второй в спринте и третьей в гонке на 5 километров свободным стилем.
 
Она же в команде с Екатериной Булычёвой, Ладой Обуховой и Владой Маниной завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 по 3 километра среди девушек. По итогам соревнований сборная области заняла четвёртое командное место.
 
Победителями первенства стали лыжники из Удмуртии.
 
Добавим, что по итогам соревнований отбор для участия в финале первенства страны прошли девять кировчан.


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