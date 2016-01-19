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В Слободском прошли финалы Чемпионата школьной баскетбольной Лиги

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 120 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В стране стартовали региональные финалы Чемпионата школьной баскетбольной Лиги. Одними из первых двух победителей определили кировские команды, добравшиеся до решающей стадии турнира. Розыгрыш призовых мест проходил в Слободском и закончился неожиданными результатами.

Со времени появления на свет этого спортивного проекта он уже успел завоевать сверхпопулярность у школьников. Лигу они воспринимают не иначе как детский НБА. А ее суперфинал сродни матчу всех звезд. Путь до него был трудным и долгим. Выдержать его смогли восемь лучших команд. Нынче в их число вошли и новички. На региональном финале дебютировали игроки из Аркуля и Яранска.

В Слободском прошли финалы Чемпионата школьной баскетбольной ЛигиСВЕТЛАНА АНТИПОВА, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПО БАСКЕТБОЛУ:
«Каждый раз идет смена поколений и здесь уже, конечно, разный уровень. Но если брать какие то субъекты, где тренер очень заинтересован, чтобы дети занимались, то там постоянно идет рост».
 
 
Финал 4-х у девочек сюрпризов не принес. Прошлогодние чемпионы, Grazy Girls из Кирса, убедительно выглядели в обоих матчах. В особенности им удался полуфинал, в котором подопечные Андрея Ситчихина сверхрезультативно переиграли соперниц из поселка Ленинская Искра 91-17. В решающей встрече на убедительную победу уже не пришлось рассчитывать. Школьницы из Вахрушей сопротивлялись достойно. Но дрогнули в последней четверти.

В Слободском прошли финалы Чемпионата школьной баскетбольной ЛигиАНДРЕЙ РОСЛЯКОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СОШ ВАХРУШИ:
«Это, наверное, волнение. Торопятся, желание. Вот на Первенстве области не дошли до финала. Желание забить, выиграть было сильнее. Отсюда вот такие промахи, досадные ошибки».
 
 
Победив 84-66, девушки из Кирса вновь представят нашу область на окружном этапе чемпионата.
Год назад компанию там им составили юноши из Верхнекамского района. Поехать на ПФО снова шанс был. Но на этот раз не стопроцентный.

В Слободском прошли финалы Чемпионата школьной баскетбольной ЛигиЕВГЕНИЙ СМЫКОВ, ДИРЕКТОР СЛОБОДСКОЙ ДЮСШ:
«Слободские парни в этом году реально сильны. Я надеюсь, они дадут бой традиционно сильной команде Верхнекамского района».
 
 
Каждый из соперников забрал себе по две четверти. Но суммарный итог оказался в пользу слобожан. Они выиграли 79-76 и получили заветную путевку в следующий раунд турнира. Кроме искрометного юношеского финала, украшением баскетбольного праздника стал матч друзей. В нем сошлись команды лучших школьников и VIP-гостей. Игровые составы преподали мастер-класс с обилием ярких моментов. Теперь именно этого будут ждать от ребят наставники победивших команд. Надеясь, что им удастся пройти в Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги.


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