Турнир по черлидингу во Дворце Единоборств
Танцы задорных девчонок на стадионах в перерывах между таймами. Это первое, что вспоминается на вопрос, что такое черлидинг. Сейчас чир-спорт оформился во вполне самостоятельную дисциплину. Но по зрелищности он мало чем отличается от модного движения, зародившегося за океаном.
Чир-спорт соединяет в себе хип-хоп, акробатику и спортивную гимнастику. Довести до совершенства выступление пытаются взрослые профессиональные спортсмены и совсем еще маленькие дети. Сработать в команде, выразить себя в движении, рассказать о себе без слов. Участницы этой группы только учатся дарить публике позитивные эмоции. Это было их первое выступление на Чемпионате области. История его проведения началась три года назад. И каждое соревнование не обходится без номера, который вызывает улыбки и бурные аплодисменты.
Придумать программу и поставить девочкам технику у тренера спортивно-танцевальной студии ушел год.
АЛЕКСАНДРА КАТКОВА, ТРЕНЕР СПОРТИВНО-ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ:
«Иногда не слушаются. Они же дети. Им нужно подуреть, попрыгать, поскакать. Но пытаемся с этим справляться. Если есть интерес, то он будет заниматься».
- Нам нравится, что нас там хвалят. Мы очень классно прыгаем и скачем.
Правда, на областном чемпионате лучше не быть расслабленным. Более 500 участников. А в конкурентах еще и чир-спортсмены из других городов страны. Состязания ежегодно определяют лучших для включения их в сборную региона по чир-спорту. В нем три направления: хип-хоп, фристайл и джаз. Соревнуются в них двойки и группы.
МАКСИМ ВОРОЖЦОВ, ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ЧЕМПИОНАТА:
И судя по настрою и мастерству девушек наступивший год, может быть, стать для них таким же успешным.
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