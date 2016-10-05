Турнир по черлидингу во Дворце Единоборств

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«В зависимости от номинаций у них есть элементы, которые одни должны показать. В групповом станет выполняются определенные фигуры. А в чир-дансе меньше поддержек, выкидов и т.д.».

Изначально он был мужским увлечением, но потом стал чисто женским занятием. Танцы, помпоны и разноцветные костюмы. Во Дворце Единоборств прошел турнир по черлидингу.Танцы задорных девчонок на стадионах в перерывах между таймами. Это первое, что вспоминается на вопрос, что такое черлидинг. Сейчас чир-спорт оформился во вполне самостоятельную дисциплину. Но по зрелищности он мало чем отличается от модного движения, зародившегося за океаном.Чир-спорт соединяет в себе хип-хоп, акробатику и спортивную гимнастику. Довести до совершенства выступление пытаются взрослые профессиональные спортсмены и совсем еще маленькие дети. Сработать в команде, выразить себя в движении, рассказать о себе без слов. Участницы этой группы только учатся дарить публике позитивные эмоции. Это было их первое выступление на Чемпионате области. История его проведения началась три года назад. И каждое соревнование не обходится без номера, который вызывает улыбки и бурные аплодисменты.Придумать программу и поставить девочкам технику у тренера спортивно-танцевальной студии ушел год.Правда, на областном чемпионате лучше не быть расслабленным. Более 500 участников. А в конкурентах еще и чир-спортсмены из других городов страны. Состязания ежегодно определяют лучших для включения их в сборную региона по чир-спорту. В нем три направления: хип-хоп, фристайл и джаз. Соревнуются в них двойки и группы.Кировчанки чир-спортом не просто увлекаются. Их выступления удостаивается высоких оценок и призовых мест на окружных и российских чемпионатах. С турнира во Дворце Единоборств начался новый поход за медалями.И судя по настрою и мастерству девушек наступивший год, может быть, стать для них таким же успешным.