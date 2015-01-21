Воспитанница кировской школы биатлона завоевала три медали юниорского первенства Европы.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
21.01.2015
Воспитанница кировской ДЮСШ № 4 Ксения Парамонова стала победительницей Первенства ПФО по боксу.
07.12.2015
Кировчанка Ирина Дубова стала бронзовым призером первенства мира по прыжкам на акробатической дорожке.
23.02.2016
Сборная Кировской области завоевала "серебро" юношеского Первенства России по лыжным гонкам.
Популярные новости
01.02.2018