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Новости / Спорт

Воспитанница кировской школы биатлона завоевала три медали юниорского первенства Европы.

Сегодня, 13:53 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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Соревнования прошли в Словении.
 
Выступая в составе сборной России, Полина Шевнина одержала победу в гонке преследования и смешанной эстафете, а также показала второй результат в спринте.
 
Кроме того, 20-летнюю спортсменку признали самой стабильной участницей континентального первенства.
 
Напомним, что Полина Шевнина является уроженкой Оричей. С 2014 года живёт и тренируется в Екатеринбурге.


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