В Кирово-Чепецке прошло первенство области по многоборью

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Спортивные самородки в областной легкой атлетике появляются каждый год. Они привычно вспыхивают на областном Первенстве по многоборью "Шиповка юных". Соревнования собирают много ребят, мечтающих о рекордах. Но не всем удается воплотить личные стремления в реальность.Стать настоящим легкоатлетом можно только через многоборные соревнования. Это скажет любой тренер, с большим усердием подводящий детей к "Шиповке юных". Они и есть тот старт, который раскрывает возможности каждого ребенка. На это для самой младшей группы спортсменов отводился один день. Многие к нему готовились серьезно. Зная, что будет трудно.И не спринт и не средняя дистанция. 600 метров это четыре круга в манеже. В нем хоть и тесновато, но другого выбора у ребят нет. Здесь и сейчас нужно показать первый уровень мастерства в легкой атлетике.На беговых дорожках соревновались учащиеся спортивных школ области. Забеги распределялись так, что первыми на дистанцию убегали ребята, не претендующие на награды Первенства. Сильнейшая группа бежала последней. В среднем, чтобы показать достойный результат нужно выбежать из двух минут.В традициях Первенства аплодисментами поддерживать легкоатлета, который прибегает на финиш последним. Несмотря на провал, разочарования на лицах проигравших не виделось. Главное извлечь урок из выступления и лучше подготовиться к следующей "Шиповке юных"."Шиповка юных" это единственные и самые массовые соревнования в легкой атлетике для мальчишек и девчонок от 9 до 12 лет. Определяющий рубеж, после которого легкая атлетика становится для этих детей не просто прыжками или бегом.Одна из задач данных соревнований найти одаренных детей, чтобы они в последующем стали отбираться на более серьезные старты окружного и российского масштаба. Пока же в ближайших планах у победителей областного Первенства достойное выступление на следующем этапе "Шиповки юных" в Саранске.