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В Кирово-Чепецке прошло первенство области по многоборью

Сегодня, 17:55 | Просмотров: 121 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Спортивные самородки в областной легкой атлетике появляются каждый год. Они привычно вспыхивают на областном Первенстве по многоборью "Шиповка юных". Соревнования собирают много ребят, мечтающих о рекордах. Но не всем удается воплотить личные стремления в реальность.

Стать настоящим легкоатлетом можно только через многоборные соревнования. Это скажет любой тренер, с большим усердием подводящий детей к "Шиповке юных". Они и есть тот старт, который раскрывает возможности каждого ребенка. На это для самой младшей группы спортсменов отводился один день. Многие к нему готовились серьезно. Зная, что будет трудно.

- Бегать 60 метров, прыжки в длину, в песок.
- Там ты не плакала?
- Я радовалась.
- А это было самое сложное испытание?
- 600 метров, да.

И не спринт и не средняя дистанция. 600 метров это четыре круга в манеже. В нем хоть и тесновато, но другого выбора у ребят нет. Здесь и сейчас нужно показать первый уровень мастерства в легкой атлетике.

В Кирово-Чепецке прошло первенство области по многоборьюАЛЕКСЕЙ ТРУШКОВ, ТРЕНЕР ВЯТСШОР:
«Здесь много родителей и тренеры и просто даже болельщики. Старшие спортсмены хорошо поддерживают младших товарищей. Поэтому, какие то силы тут и даются им».

На беговых дорожках соревновались учащиеся спортивных школ области. Забеги распределялись так, что первыми на дистанцию убегали ребята, не претендующие на награды Первенства. Сильнейшая группа бежала последней. В среднем, чтобы показать достойный результат нужно выбежать из двух минут.

В Кирово-Чепецке прошло первенство области по многоборьюНАСТЯ БЕРЕСНЕВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«У меня просто нога была сломана и мне сейчас больно».

В традициях Первенства аплодисментами поддерживать легкоатлета, который прибегает на финиш последним. Несмотря на провал, разочарования на лицах проигравших не виделось. Главное извлечь урок из выступления и лучше подготовиться к следующей "Шиповке юных".

В Кирово-Чепецке прошло первенство области по многоборьюАЛЕНА МАЛЬЦЕВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Главное вначале бежать за самым первым, а на последнем полукруге бежать всей силой».

"Шиповка юных" это единственные и самые массовые соревнования в легкой атлетике для мальчишек и девчонок от 9 до 12 лет. Определяющий рубеж, после которого легкая атлетика становится для этих детей не просто прыжками или бегом.

- Мне понравилось, что я хорошо бежал и первый прибежал.

Одна из задач данных соревнований найти одаренных детей, чтобы они в последующем стали отбираться на более серьезные старты окружного и российского масштаба. Пока же в ближайших планах у победителей областного Первенства достойное выступление на следующем этапе "Шиповки юных" в Саранске. 


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