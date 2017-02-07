В Кирово-Чепецке стартовал региональный этап турнира "Золотая шайба"

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«Ну, соперники были трудными, и очень трудно было с ними воевать. Когда мы с ними первый раз сыграли, они показались нам легкими. А гол. Там просто от вратаря рикошетом шайба от вратаря отлетела, и я подставил клюшку».

«Ребята с огоньком в глазах. Бегут, стараются. Важно, чтобы они там не во дворах были, а занимались хоккеем. Есть неплохие ребята, мне понравились. Знаю, в команде Кирова они пару ребят из Слободского подтянули. Молодцы».

«В прошлом году мы сыграли достаточно плохо. А старшие заняли первое место и поехали на финал».

В Кирово-Чепецке стартовал региональный этап всероссийского турнира юных хоккеистов "Золотая шайба". Первый же финал по старшим юношам показал, что каждая команда, выходя на лед, не помышляет ни о чем, кроме победы. Но сильнейшая дружина все же определилась.Уже на стадии отборочных турниров все команды-участницы "Золотой шайбы" с большим желанием включились в борьбу за право поехать на региональный финал. Турнир под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Михаила Бабича в области проходит четвертый год. Одно из главных достижений рост числа игровых коллективов. К нему стали подключаются районы, где развитие хоккея получило второе дыхание.То, что один из трех финалов стал очередным противостоянием двух основных хоккейных школ области, удивления не вызвал. "Союз" и "Олимпия" - давние соперники. Их матчи всегда отличаются упорством и шквалом эмоций. Финал по старшим юношам нынче мог даже дойти до серии буллитов. Два периода на табло горели нули. И лишь в заключительной пятнадцатиминутке кировчане нашли брешь в обороне противника и отправили в его ворота шайбу, оказавшуюся единственной в матче.Боевой настрой подопечных отметил и тренер проигравшей команды. Хотя "Олимпия" на фоне "Союза" смотрелась не слишком убедительно. Играть пришлось только в две пятерки. Да и то хоккеистами второго состава. Из плюсов от участия в турнире наставник отметил занятое призовое место и игры с неуступчивыми районными командами.Команды, дошедшие до финала и ставшие призерами, были награждены медалями и сертификатами на приобретение клюшек и спортивной экипировки. Хоккеистам из Стулово уже не привыкать участвовать в торжественной церемонии. Под началом тренера сложился перспективный игровой коллектив. Год назад он сумел произвести сенсацию на региональном финале "Золотой шайбы".Победители всех региональных соревнований соберутся вместе в апреле в Дмитрове. От нашей области пока есть только чемпион по старшим юношам. В течение февраля на "Олимп-арене" также станут известны лучшие команды в средней и младшей возрастных группах.