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В Кирово-Чепецке стартовал региональный этап турнира "Золотая шайба"

Сегодня, 15:00 | Просмотров: 131 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирово-Чепецке стартовал региональный этап всероссийского турнира юных хоккеистов "Золотая шайба". Первый же финал по старшим юношам показал, что каждая команда, выходя на лед, не помышляет ни о чем, кроме победы. Но сильнейшая дружина все же определилась.

Уже на стадии отборочных турниров все команды-участницы "Золотой шайбы" с большим желанием включились в борьбу за право поехать на региональный финал. Турнир под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Михаила Бабича в области проходит четвертый год. Одно из главных достижений рост числа игровых коллективов. К нему стали подключаются районы, где развитие хоккея получило второе дыхание.

В Кирово-Чепецке стартовал региональный этап турнира "Золотая шайба"ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Должна быть площадка. Ее мало построить, за ней надо ухаживать. Нужны раздевалки, нужен тренер. Пусть дворовой уровень. Это не школа спортивного мастерства. Но это массовый охват мальчишек».

То, что один из трех финалов стал очередным противостоянием двух основных хоккейных школ области, удивления не вызвал. "Союз" и "Олимпия" - давние соперники. Их матчи всегда отличаются упорством и шквалом эмоций. Финал по старшим юношам нынче мог даже дойти до серии буллитов. Два периода на табло горели нули. И лишь в заключительной пятнадцатиминутке кировчане нашли брешь в обороне противника и отправили в его ворота шайбу, оказавшуюся единственной в матче.

В Кирово-Чепецке стартовал региональный этап турнира "Золотая шайба"ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВ, ИГРОК КОМАНДЫ "СОЮЗ":
«Ну, соперники были трудными, и очень трудно было с ними воевать. Когда мы с ними первый раз сыграли, они показались нам легкими. А гол. Там просто от вратаря рикошетом шайба от вратаря отлетела, и я подставил клюшку».
 
 
Боевой настрой подопечных отметил и тренер проигравшей команды. Хотя "Олимпия" на фоне "Союза" смотрелась не слишком убедительно. Играть пришлось только в две пятерки. Да и то хоккеистами второго состава. Из плюсов от участия в турнире наставник отметил занятое призовое место и игры с неуступчивыми районными командами.

В Кирово-Чепецке стартовал региональный этап турнира "Золотая шайба"ЮРИЙ КУЛТЫНОВ, ТРЕНЕР КОМАНДЫ "ОЛИМПИЯ-2":
«Ребята с огоньком в глазах. Бегут, стараются. Важно, чтобы они там не во дворах были, а занимались хоккеем. Есть неплохие ребята, мне понравились. Знаю, в команде Кирова они пару ребят из Слободского подтянули. Молодцы».
 
 
Команды, дошедшие до финала и ставшие призерами, были награждены медалями и сертификатами на приобретение клюшек и спортивной экипировки. Хоккеистам из Стулово уже не привыкать участвовать в торжественной церемонии. Под началом тренера сложился перспективный игровой коллектив. Год назад он сумел произвести сенсацию на региональном финале "Золотой шайбы".

В Кирово-Чепецке стартовал региональный этап турнира "Золотая шайба"КИРИЛЛ СЛОТИН, КАПИТАН КОМАНДЫ СТУЛОВО (2003-2004 Г.Р.):
«В прошлом году мы сыграли достаточно плохо. А старшие заняли первое место и поехали на финал».
 
 
Победители всех региональных соревнований соберутся вместе в апреле в Дмитрове. От нашей области пока есть только чемпион по старшим юношам. В течение февраля на "Олимп-арене" также станут известны лучшие команды в средней и младшей возрастных группах.


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