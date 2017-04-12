ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

10 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.1718
EURO: 71.3943
Погода в городе Кирове:
ночью:  -10...-8°C
утром:  -11...-9°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове соревнуются сильнейшие акробаты страны

Вчера, 12:02 | Просмотров: 126 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сильнейшие акробаты страны соревнуются в режиме нон-стоп. Начиная с понедельника, им каждый день приходится выходить на ковер, чтобы войти в число призеров Первенства России, которое проходит в зале первой спортшколы. И это окончательный этап по формированию национальной сборной для участия в Мировом Первенстве.

Судейская работа на этом Первенстве требует определенной подготовки. В том числе и даже физической. За один соревновательный день нужно поставить огромное количество оценок и быть при этом максимально справедливым. Особенно на предварительной стадии многоборья.

В Кирове соревнуются сильнейшие акробаты страныРОМАН ЧЕТВЕРИКОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В турнире принимают участие победители и призеры окружных Первенств. Это юноши и девушки от 12 до 18 лет. Кировская область представлена 45 участниками. Чем же еще интересен этот турнир? Тем, что он проводится только в личном зачете. Поэтому, борьба идет изо всех сил».
 
 
Рассчитывать на высокий результат здесь можно только при предельной собранности. Большинство спортсменов достигли мастерского уровня. Поэтому, проходные выступления большая редкость. Программы сложны и изобилуют разного рода тренерскими задумками в расчете на высокие баллы от судей. С их оценками акробаты соглашаются беспрекословно. Поскольку, они сами понимают. Удалась программа или нет.

- Мы сделали не все точно. Были свои недочеты и ошибки.

Эта мужская четверка из Набережных Челнов сразу приглянулась зрителям и тренерам. Юноши вместе работают недавно. Но уже успели стать единым целым, создавшим, по их словам, серьезную композицию. С необычными элементами и переходами.

Более 240 спортсменов из 35 городов России. Затеряться в общей массе хозяевам Первенства было легко. Но они смогли навязать борьбу отдельным парам, тройкам и группам, заранее отнесенных к фаворитам Первенства. Так по многоборью бронза турнира у дуэта девушек из первой спортивной школы. Достойно смотрелись кировчане и в ходе финальных упражнений. По их итогам тренеры сборной страны определялись с кандидатами, кто достоин будет представлять честь России на мировом Первенстве.

В Кирове соревнуются сильнейшие акробаты страныВАСИЛИЙ ЛИТВИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ:
«Сборная России на мировом Первенстве точно будет одна из лидеров. И лидер самый большой, самый высокий. Это стопроцентно».
 
 
В пятницу к Первенству России подключится еще одна группа акробатов. Тоже ограниченных возрастными рамками. До 12 февраля в этом же зале за медали будут соревноваться юноши и девушки от 11 до 16 лет.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировская область вошла в двадцатку регионов с низкими темпами роста цен на продукты.

20:27 09.02.2018


Кировская область вошла в двадцатку регионов с низкими темпами роста цен на продукты.

21-летний житель п. Санчурск украл у своего брата более полумиллиона рублей.

20:10 09.02.2018


21-летний житель п. Санчурск украл у своего брата более полумиллиона рублей.

В Кирове задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в серии мошенничеств.

19:34 09.02.2018


В Кирове задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в серии мошенничеств.

Проект жилого комплекса на месте бывшего ДК Циолковского отправили на доработку.

19:22 09.02.2018


Проект жилого комплекса на месте бывшего ДК Циолковского отправили на доработку.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

19:16 09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

Застройщик многоэтажки на улице Сурикова, 39/3 пообещал вручить дольщикам ключи от квартир в конце марта.

19:46 08.02.2018


Застройщик многоэтажки на улице Сурикова, 39/3 пообещал вручить дольщикам ключи от квартир в конце марта.

В Кирове школу № 4 закрыли на каратин из-за эпидемии ОРВИ.

17:52 08.02.2018


В Кирове школу № 4 закрыли на каратин из-за эпидемии ОРВИ.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане продолжают жаловаться на работу коммунальщиков

21:03 09.02.2018


Кировчане продолжают жаловаться на работу коммунальщиков

Новые правила предварительной записи на прием в МФЦ "Мои документы"

21:01 09.02.2018


Новые правила предварительной записи на прием в МФЦ "Мои документы"

Более пяти тысяч жителей Кировской области примут участие в «Лыжне России»

21:00 09.02.2018


Более пяти тысяч жителей Кировской области примут участие в «Лыжне России»

Филейское кладбище завалило снегом

15:21 09.02.2018


Филейское кладбище завалило снегом

В Кирове соревнуются сильнейшие акробаты страны

12:02 09.02.2018


В Кирове соревнуются сильнейшие акробаты страны

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике

12.04.2017


В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике

Кировские акробаты стали серебряными призерами первенства Европы.

06.10.2015


Кировские акробаты стали серебряными призерами первенства Европы.

Акробатика

29.01.2014


Акробатика

В Кирове проходит командный чемпионат России по спортивной акробатике

19.11.2015


В Кирове проходит командный чемпионат России по спортивной акробатике

Кировчане - победители Первенства России по тхэквондо

19.04.2017


Кировчане - победители Первенства России по тхэквондо

Чемпионат ПФО по акробатике

11.01.2018


Чемпионат ПФО по акробатике

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

30.01.2018


В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В парке имени Гагарина разломали пианино, установленное общественными активистами.

27.01.2018


В парке имени Гагарина разломали пианино, установленное общественными активистами.

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

01.02.2018


Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх