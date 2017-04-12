В Кирове соревнуются сильнейшие акробаты страны

Сильнейшие акробаты страны соревнуются в режиме нон-стоп. Начиная с понедельника, им каждый день приходится выходить на ковер, чтобы войти в число призеров Первенства России, которое проходит в зале первой спортшколы. И это окончательный этап по формированию национальной сборной для участия в Мировом Первенстве.
Судейская работа на этом Первенстве требует определенной подготовки. В том числе и даже физической. За один соревновательный день нужно поставить огромное количество оценок и быть при этом максимально справедливым. Особенно на предварительной стадии многоборья.
РОМАН ЧЕТВЕРИКОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В турнире принимают участие победители и призеры окружных Первенств. Это юноши и девушки от 12 до 18 лет. Кировская область представлена 45 участниками. Чем же еще интересен этот турнир? Тем, что он проводится только в личном зачете. Поэтому, борьба идет изо всех сил».
Рассчитывать на высокий результат здесь можно только при предельной собранности. Большинство спортсменов достигли мастерского уровня. Поэтому, проходные выступления большая редкость. Программы сложны и изобилуют разного рода тренерскими задумками в расчете на высокие баллы от судей. С их оценками акробаты соглашаются беспрекословно. Поскольку, они сами понимают. Удалась программа или нет.
- Мы сделали не все точно. Были свои недочеты и ошибки.
Эта мужская четверка из Набережных Челнов сразу приглянулась зрителям и тренерам. Юноши вместе работают недавно. Но уже успели стать единым целым, создавшим, по их словам, серьезную композицию. С необычными элементами и переходами.
Более 240 спортсменов из 35 городов России. Затеряться в общей массе хозяевам Первенства было легко. Но они смогли навязать борьбу отдельным парам, тройкам и группам, заранее отнесенных к фаворитам Первенства. Так по многоборью бронза турнира у дуэта девушек из первой спортивной школы. Достойно смотрелись кировчане и в ходе финальных упражнений. По их итогам тренеры сборной страны определялись с кандидатами, кто достоин будет представлять честь России на мировом Первенстве.
ВАСИЛИЙ ЛИТВИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ:
«Сборная России на мировом Первенстве точно будет одна из лидеров. И лидер самый большой, самый высокий. Это стопроцентно».
В пятницу к Первенству России подключится еще одна группа акробатов. Тоже ограниченных возрастными рамками. До 12 февраля в этом же зале за медали будут соревноваться юноши и девушки от 11 до 16 лет.
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