В Кирове соревнуются сильнейшие акробаты страны

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«В турнире принимают участие победители и призеры окружных Первенств. Это юноши и девушки от 12 до 18 лет. Кировская область представлена 45 участниками. Чем же еще интересен этот турнир? Тем, что он проводится только в личном зачете. Поэтому, борьба идет изо всех сил».

«Сборная России на мировом Первенстве точно будет одна из лидеров. И лидер самый большой, самый высокий. Это стопроцентно».

Сильнейшие акробаты страны соревнуются в режиме нон-стоп. Начиная с понедельника, им каждый день приходится выходить на ковер, чтобы войти в число призеров Первенства России, которое проходит в зале первой спортшколы. И это окончательный этап по формированию национальной сборной для участия в Мировом Первенстве.Судейская работа на этом Первенстве требует определенной подготовки. В том числе и даже физической. За один соревновательный день нужно поставить огромное количество оценок и быть при этом максимально справедливым. Особенно на предварительной стадии многоборья.Рассчитывать на высокий результат здесь можно только при предельной собранности. Большинство спортсменов достигли мастерского уровня. Поэтому, проходные выступления большая редкость. Программы сложны и изобилуют разного рода тренерскими задумками в расчете на высокие баллы от судей. С их оценками акробаты соглашаются беспрекословно. Поскольку, они сами понимают. Удалась программа или нет.Эта мужская четверка из Набережных Челнов сразу приглянулась зрителям и тренерам. Юноши вместе работают недавно. Но уже успели стать единым целым, создавшим, по их словам, серьезную композицию. С необычными элементами и переходами.Более 240 спортсменов из 35 городов России. Затеряться в общей массе хозяевам Первенства было легко. Но они смогли навязать борьбу отдельным парам, тройкам и группам, заранее отнесенных к фаворитам Первенства. Так по многоборью бронза турнира у дуэта девушек из первой спортивной школы. Достойно смотрелись кировчане и в ходе финальных упражнений. По их итогам тренеры сборной страны определялись с кандидатами, кто достоин будет представлять честь России на мировом Первенстве.В пятницу к Первенству России подключится еще одна группа акробатов. Тоже ограниченных возрастными рамками. До 12 февраля в этом же зале за медали будут соревноваться юноши и девушки от 11 до 16 лет.