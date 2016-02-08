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Новости / Спорт

Более пяти тысяч жителей Кировской области примут участие в «Лыжне России»

Вчера, 21:00 | Просмотров: 109 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Более пяти тысяч жителей Кировской области примут участие в «Лыжне России». Самая массовая гонка в истории страны пройдёт в воскресенье, 11-го февраля.

Ежегодные соревнования традиционно проходят при поддержке и содействии регионального правительства. В этом году к стартам готовятся практически во всех районах области. В Кирове лыжников будет принимать спорткомплекс "Трамплин", в Кирово-Чепецком районе - лыжно-биатлонный комплекс "Перекоп".

АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Регистрация на соревнования заканчивается завтра в 6 часов в Центре спортивной подготовки "Вятка-старт", те, кто не успеют зарегистрироваться, смогут сделать это в день старта с 10 до 11 на объектах спорта».

Открытие соревнований - в 11-45, в полдень в "Перекопе" на старт выйдут vip-ы, а затем два километра пробегут все желающие. Каждый сможет почувствовать себя настоящим спортсменом и на трассе испытать свои силы.

ИГОРЬ ОБУХОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Следующая дистанция - девушки 2004 г. р. и моложе, и дистанция 5 км - будут стартовать юноши и девушки 2003 года и моложе, и самая большая дистанция - 10 км, здесь у нас женщины и мужчины 1999 г. р. и старше, погода будет шикарная, лыжно-биатлонный комплекс готов к соревнованиям, это будет на самом деле всероссийский праздник».

Всегда с удовольствием встают на лыжи наравне со всеми и сильнейшие спортсмены региона, если позволяет график личных стартов.

СТАНИСЛАВ ПЕРЛЯК, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:
«Когда был молодым спортсменом, постоянно мы принимали участие, она проводилась и в Нововятске, и в Кирове, конечно, это отличные соревнования для популяризации лыжных гонок».

ЭЛЬМИРА ГАЯНОВА, МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:
«Показать пример молодежи, может быть, они задумаются, что с "Лыжни России" может начаться их путь в профессиональный спорт, там же с малого возраста участвуют, хоть и маленькие дистанции бегут, но, смотря на взрослых спортсменов, их может заинтересовать это дальнейшее».

Добавим, что лыжный спорт, являясь базовым, в нашем регионе ещё и самый массовый, им занимается более 20 тысяч кировчан. И «Лыжня России» вновь станет большим спортивным праздником, который объединит и профессионалов, и любителей во всех уголках страны.


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