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Более пяти тысяч жителей Кировской области примут участие в «Лыжне России». Самая массовая гонка в истории страны пройдёт в воскресенье, 11-го февраля.Ежегодные соревнования традиционно проходят при поддержке и содействии регионального правительства. В этом году к стартам готовятся практически во всех районах области. В Кирове лыжников будет принимать спорткомплекс "Трамплин", в Кирово-Чепецком районе - лыжно-биатлонный комплекс "Перекоп".Открытие соревнований - в 11-45, в полдень в "Перекопе" на старт выйдут vip-ы, а затем два километра пробегут все желающие. Каждый сможет почувствовать себя настоящим спортсменом и на трассе испытать свои силы.Всегда с удовольствием встают на лыжи наравне со всеми и сильнейшие спортсмены региона, если позволяет график личных стартов.Добавим, что лыжный спорт, являясь базовым, в нашем регионе ещё и самый массовый, им занимается более 20 тысяч кировчан. И «Лыжня России» вновь станет большим спортивным праздником, который объединит и профессионалов, и любителей во всех уголках страны.