Кировская "Родина" проиграла 21-й матч с начала сезона.

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В очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом "Родина" играла с "Сибсельмашем" из Новосибирска.

В первом тайме кировские хоккеисты пытались навязать борьбу, и по ходу игры достойно отвечали на атаки соперника. На перерыв команды ушли со счетом 1:5.

Во втором тайме сказалось отставание игроков "Родины" в классе. Опасные моменты кировчане создавали, но довести до взятия ворот смогли лишь дважды. Оборона нашей команды раз за разом давала сбои, и в итоге новосибирцы довели матч до разгромного счета 3:14.

На послематчевой конференции главные тренеры команд подвели итоги встречи:

Олег Чубинский, главный тренер х/к «Сибсельмаш» (Новосибирск):

"Боялись сначала, от кировчан можно всего ожидать, но когда забили первые голы команда раскрепостилась, конечно было много брака, а я боялся что бы никто из моих игроков не получил травму, в итоге не без огрехов, но все получилось."

Игорь Загоскин, главный тренер х/к «Родина» (Киров).

"Много разговоров было о том, что мы много обороняемся, большими силами в ущерб атакующим действиям, но игра с «Сибсельмашем» показала, что пока мы можем играть от глубоко эшелонированной обороны, рассчитывая на контратаки. Да может быть для развития молодых игроков такие матчи как этот пользу дают, но с таким счетом проигрывать нормальная профессиональная команда не имеет права."

Следующие четыре матча «Родина» проведет на выезде в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Иркутске и Ульяновске. В Кирове "Родина" проведет очередной матч 2 марта с казанским «Динамо».