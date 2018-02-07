Второй финалист всероссийского турнира «Золотая шайба»

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На льду "Олимп-арены" продолжается региональный этап всероссийского турнира "Золотая шайба". Один победитель по старшим юношам уже известен. Это хоккеисты кировского "Союза". Завершился и финал среди команд, выступавших по среднему возрасту. Стал ли его исход неожиданностью для тренеров и болельщиков?"Золотая шайба" все дальше уходит от областного центра. По количеству районные команды, участвующие в ней, в скором времени сравняются и могут даже обойти участников, представляющих Киров. На сегодняшний день наиболее массовых охват игроков идет как раз в средней группе. Но вот уровень команд очень разный. Новичкам по сравнению со старожилами турнира трудно сразу пробиться в его финальную стадию.Стулово, Юрья, Вятские Поляны. Вот кто через отбор смог добраться до "Олимп-арены", чтобы попытать удачу в хоккейном споре за первое место. Стыковые матчи представители районов постарались отыграть с максимальной отдачей. Но финалистами стали не они. Как и в старшей группе, финал выглядел классическим. "Олимпия" против "Союза".Поначалу финальной встречи игровой план у Кирово-Чепецких мальчишек не работал. Они первыми пропустили, но это не выбило их из колеи. "Олимпия" организовала ответную шайбу, а затем стала вести в счете. "Союз" в роли догоняющего неплохо смотрелся во втором периоде. В заключительные 15 минут у кировчан был не один момент, чтобы выправить ситуацию. Но фортуна в тот день выбрала хозяев льда. "Олимпия" побеждает 5-2 и заслуженно становится вторым финалистом от области на главный турнир "Золотой шайбы" в Дмитрове. В дополнение к Кубку победитель и призеры получили сертификаты на приобретение клюшек и спортивной экипировки.В этом месяце определится и последний региональный чемпион "Золотой шайбы". После предварительных матчей, 27 февраля на "Олимп-арене" будут разыграны призовые места в младшей возрастной группе.