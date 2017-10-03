Кировский каюр выиграл чемпионат страны по ездовому спорту.
На соревнованиях в Нижегородской области Денис Пшеницын занял первое место в гонке на упряжках из двух собак.
Своего ближайшего преследователя спортсмен опередил более чем на четыре минуты.
И это при том, что соревнования проходили в сложнейших погодных условиях - при сильном, порывистом ветре и ледяном дожде.
Одержав важную победу, спортсмен завоевал право выступить на чемпионате мира, который пройдёт в начале марта в Швеции.
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