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Новости / Спорт

Кировский каюр выиграл чемпионат страны по ездовому спорту.

Вчера, 15:40 | Просмотров: 162 | Версия для печати
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На соревнованиях в Нижегородской области Денис Пшеницын занял первое место в гонке на упряжках из двух собак.
 
Своего ближайшего преследователя спортсмен опередил более чем на четыре минуты.
 
И это при том, что соревнования проходили в сложнейших погодных условиях - при сильном, порывистом ветре и ледяном дожде.
 
Одержав важную победу, спортсмен завоевал право выступить на чемпионате мира, который пройдёт в начале марта в Швеции.


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