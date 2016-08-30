Соревнования по конькобежному спорту на приз имени Кирова

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На стадионе "Динамо" прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту на приз имени Сергея Мироновича Кирова. Организаторы постарались провести их в праздничной атмосфере. Нынче эти старты были юбилейными. Они проводились в 80-й раз.От Архангельска до Хабаровска. География приехавших спортсменов впечатляла. Как и их статусность. Участники Олимпиад, чемпионы России и ведущие молодые конькобежцы страны. К ним по праву относится Вероника Суслова. Спортсменку не так часто можно увидеть на родном льду. График ее выступлений очень плотный. Но на этот раз кировчанка запланирована старт в Кирове. Начался он с приятного для нее момента. Сусловой вручили приз лучшей спортсменки региона. Доказать это ей предстояло в условиях, с которыми Вероника давно не сталкивалась.Итог собственного выступления Вероника может оценить как приемлемый. На километровой дистанции она финишировала со вторым временем. По сумме многоборья наша конькобежца стала серебряным призером, пропустив вперед только Ирину Аршинову. Приз Кирова уроженка Мурманска выиграла с рекордом соревнований. Их историю за два дня многократно переписал и другой участник. Конкурировать с ним было практически невозможно. Отцепленный от Олимпиады, Александр Румянцев отбегал приз Кирова с должным настроем, выиграв все дистанции, на которые заявлялся.Обновление рекордов проходило на глазах почетной гостьи соревнований. Валентина Стенина сама неоднократно бегала на "Динамо". Приз Кирова для нее наряду с чемпионатами СССР и мира был одним из главных стартов сезона. Притягивало сюда конькобежку всегда одно обстоятельство.Традиции приза Кирова вот уже 80 лет остаются неизменными. Ледовые скороходы подарили зрителям незабываемый спортивный праздник. Его украшением стали успехи кировских конькобежцев. По юниорам и взрослым они неоднократно занимали призовые места на пьедестале почета. Кроме Вероники Сусловой, медалистами приза Кирова стали Алексей Суворов, Сергей Суслов и Данил Смирнов.