Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

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Турнир прошёл в Рыбинске, собрав атлетов из десятков регионов.

Борьбу за медали вели юноши и девушки в возрасте 17-18 лет. Настоящим героем помоста стал кировчанин Егор Дёмышев.

Юный атлет не только завоевал золото в двоеборье и толчке гири по длинному циклу, но и установил новый рекорд страны, набрав в двух упражнениях 265 очков.

Золотые медали также завоевали Ирина Тюлькина и Мария Лаптева. Дмитрий Дунаев показал второй, Максим Медведев - третий результат.

По итогам соревнований кировчане включены в состав сборной России, сообщил наставник спортсменов Евгений Малков.