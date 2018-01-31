Кировские ледолазы пополнили копилку своих международных наград.
На четвёртом этапе Кубка мира в Южной Корее кировчане завоевали шесть медалей, в том числе две высшего достоинства.
Так, в соревнованиях на трудность не было равных Алексею Деньгину. В этой же дисциплине Максим Томилов и Мария Толоконина стали вторыми.
В скоростном восхождении лучшее время показала Екатерина Кощеева, Леонид Малых финишировал вторым, Екатерина Феоктистова - третьей.
Отметим, что пятый, заключительный этап Кубка мира пройдёт в Кирове со 2 по 4 марта.
Параллельно с ним состоится чемпионат Европы.
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