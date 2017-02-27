В Нововятской школе-интернате №1 прошла зарядка с чемпионом мира по кикбоксингу
"Неделя спорта ОНФ" проводится во всех регионах страны в поддержку российских спортсменов-олимпийцев. Массовые соревнования по зимним видам спорта, сдача норм ГТО, мастер-классы олимпийских чемпионов - это далеко не полный список событий, проводимых ОНФ по всей стране. Зарядка с чемпионом мира по кикбоксингу, Мухаммедом Назари - одно из них.
МУХАММЕД НАЗАРИ, ЧЕМПИОН МИРА ПО КИКБОКСИНГУ:
«Спорт даёт человеку уверенность в том, что он может достигнуть любой цели, всего, что ты хочешь».
Чемпион провёл с ребятами зарядку и показательные выступления. Ему помогала активистка "Молодёжки ОНФ", спортсменка Полина Бармина.
ПОЛИНА БАРМИНА, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО БОКСУ, АКТИВИСТ "МОЛОДЁЖКИ ОНФ":
«Сейчас наши спортсмены находятся в непростой ситуации, и мы хотим их поддержать и еще мы хотим сказать, что Россия сильна не только физически, Россия сильна духом».
В ближайшем будущем при участии активистов ОНФ в Кировской области состоится серия турниров по волейболу среди работающей молодежи. Эти спортивные состязания тоже будут призваны поддержать наших олимпийцев.
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