Кировчанам предложили выбрать название для нового легкоатлетического манежа в Вересниках.

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В Кирове объявлен открытый народный конкурс на лучшее название строящегося легкоатлетического манежа.

Новый комплекс строится по адресу переулок Средний, 15, и станет большим центром развития лёгкой атлетики в регионе. Проект манежа создавался в соответствии с требованиями международной ассоциации легкоатлетических федераций. В Кирове смогут принимать и международные, и всероссийские соревнования.

Голосование на лучшее название манежа пройдёт в два этапа. Во время первой части конкурса жители Кировской области смогут присылать свои варианты наиболее подходящих названий. Предложения принимаются на почту oblsportkirov@atlasnet.ru до 6 марта.

Варианты названий, которые можно представить на конкурс, должны быть на русском языке, краткими (не более двух слов) и отражать специфику вида спорта. Не допускается включение в название аббревиатур. Также необходимо приложить пояснительную записку с обоснованием предложения.

На втором этапе комиссия будут выбраны несколько наиболее удачных вариантов названий.

Окончательное определение названия пройдёт по результатам открытого голосования на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики Кировской области в период с 12 по 23 марта.