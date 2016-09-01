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Новости / Спорт

Кировчанам предложили выбрать название для нового легкоатлетического манежа в Вересниках.

Вчера, 16:24 | Просмотров: 130 | Версия для печати
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В Кирове объявлен открытый народный конкурс на лучшее название строящегося легкоатлетического манежа.
 
Новый комплекс строится по адресу переулок Средний, 15, и станет большим центром развития лёгкой атлетики в регионе. Проект манежа создавался в соответствии с требованиями международной ассоциации легкоатлетических федераций. В Кирове смогут принимать и международные, и всероссийские соревнования.
 
Голосование на лучшее название манежа пройдёт в два этапа. Во время первой части конкурса жители Кировской области смогут присылать свои варианты наиболее подходящих названий. Предложения принимаются на почту oblsportkirov@atlasnet.ru до 6 марта.
 
Варианты названий, которые можно представить на конкурс, должны быть на русском языке, краткими (не более двух слов) и отражать специфику вида спорта. Не допускается включение в название аббревиатур. Также необходимо приложить пояснительную записку с обоснованием предложения.
 
На втором этапе комиссия будут выбраны несколько наиболее удачных вариантов названий.
 
Окончательное определение названия пройдёт по результатам открытого голосования на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики Кировской области в период с 12 по 23 марта.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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