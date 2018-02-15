Кировская "Родина" атакует, но снова проигрывает.

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Очередной матч чемпионата игроки ХК "Родина" провели в Нижнем Новгороде с местным ХК "Старт".

Нижегородцы сумели организовать быстрый гол, но кировские хоккеисты навязали встречную борьбу и имели несколько возможностей забить. "Родина" заработала пять угловых, но использовать стандарты молодые хоккеисты не сумели.

Успешно контратакуя, нижегородцы игровое преимущество реализовали в голы. Первый период закончился со счетом 3:0.

Во втором тайме "Старт" вновь забил быстрый гол. Кировчане сумели ответить лишь на 49-й минуте. Со свободного удара мяч забил Игорь Леденцов.

Во втором тайме кировчане также много атаковали, но изменить счет не сумели. «Родина» проиграла на выезде «Старту» 1:4.

Следующие три матча наша команда проведет на выезде в Хабаровске, Иркутске и Ульяновске, а дома кировская «Родина» сыграет против «Динамо-Казань» 2 марта.