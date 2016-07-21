ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

16 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.5918
EURO: 70.6718
Погода в городе Кирове:
ночью:  -17...-15°C
утром:  -18...-16°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировские гиревики вернулись с первенства России

Вчера, 17:42 | Просмотров: 116 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Трое в основе, один в резерве. По сравнению с прошлым годом кировские гиревики увеличили свое представительство в юношеской сборной страны. Причиной этому послужило удачное выступление на Первенстве России, где наши спортсмены завоевали три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Из 17 кировчан, поехавших в Рыбинск, двоим гарантированно предрекали первые места. Слишком уверенно они смотрятся на помосте и при этом грамотно распределяют силы и темп в подходах. Егора Демышева уже можно считать состоявшимся гиревиком. Юноша имеет солидную коллекцию наград. Бьет он и личные рекорды. На Первенстве Демышев установил высшее достижение России в толчке длинным циклом. 120 подъемов. Хоть и рывок вышел не безупречным, но по сумме двоеборья наш спортсмен защитил титул сильнейшего гиревика страны.

Кировские гиревики вернулись с первенства РоссииЕГОР ДЕМЫШЕВ, МАСТЕР СПОРТА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Мотивация в том, что я еще молодой. Добился еще не всего. Впереди еще международник ив первую сборную среди действующих спортсменов я еще не попадал. Вот это мотивирует, стараюсь, выполняю».

Свои цели и Марии Лаптевой. На пудовых гирях девушка смогла пока выполнить кандидатский норматив. Сейчас ориентир звание мастера спорта. Выступлением в Рыбинске она доказала, что близка к этому. Но был и тревожный момент. Судьи засчитывали ей не все подъемы. Это могло психологически надломить спортсменку. Но в отличие от соперницы Мария справилась с нервами.

Кировские гиревики вернулись с первенства РоссииМАРИЯ ЛАПТЕВА, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«На восьмой минуте она начинает меня догонять. Я начинаю ускоряться, ей тоже не засчитывали подъемы. Она просто психанула и поставила гири. В итоге она стала даже второй, а третьей. У нее 189, у серебряной призерки 192 и я 206».

Кроме Лаптевой, золото соревнований в более легкой весовой категории у Ирины Тюлькиной. По юношам медалистами стали Дмитрий Дунаев и Максим Медведев. Областная гиревая школа в очередной раз показала умение правильно подводить спортсменов к серьезным стартам. В последнее время они в большей степени стали требовать к себе тактического подхода.

Кировские гиревики вернулись с первенства РоссииЕВГЕНИЙ МАЛКОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ОБЛАСТИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Запас есть, конечно. Здесь очень большая конкуренция и каждый старается выиграть, а не показать свой лучший результат. Где-то и хитрят. Если кто-то быстро начнет, в конце его могут обыграть».

Полуфинал Чемпионата страны и окружной чемпионат по взрослым. Это ближайшие турниры, к которым наши ведущие молодые гиревики начинают планомерно готовится. Но все главным состязанием для них станет Первенство Европы, которое пройдет в начале июля в Литве.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

Кировчане стали призёрами всероссийских соревнований по бочче.

20:50 15.02.2018


Кировчане стали призёрами всероссийских соревнований по бочче.

В пригороде Кирова прошёл первый этап чемпионата области по авторалли.

20:48 15.02.2018


В пригороде Кирова прошёл первый этап чемпионата области по авторалли.

Вятские Поляны впервые примут соревнования континентального уровня.

20:46 15.02.2018


Вятские Поляны впервые примут соревнования континентального уровня.

В Кировской области зарегистрирован новый случай бешенства.

20:43 15.02.2018


В Кировской области зарегистрирован новый случай бешенства.

Глава сельского поселения стал фигурантом дела о понтонах

14:07 15.02.2018


Глава сельского поселения стал фигурантом дела о понтонах

Полицейские изъяли крупную партию обуви с признаками подделки

12:26 15.02.2018


Полицейские изъяли крупную партию обуви с признаками подделки

Выпускники выбрали предметы, по которым планируют сдавать ЕГЭ

12:12 15.02.2018


Выпускники выбрали предметы, по которым планируют сдавать ЕГЭ

Все новости

Вести. Кировская область

Состязания по туармингу собрали рекордное количество участников

20:46 15.02.2018


Состязания по туармингу собрали рекордное количество участников

День открытых дверей в Службе занятости населения

20:45 15.02.2018


День открытых дверей в Службе занятости населения

Кировские гиревики вернулись с первенства России

17:42 15.02.2018


Кировские гиревики вернулись с первенства России

Школьники области представили свои изделия на олимпиаде по технологии

17:41 15.02.2018


Школьники области представили свои изделия на олимпиаде по технологии

Жители поселка Лянгасово жалуются на качество уборки тротуаров

17:40 15.02.2018


Жители поселка Лянгасово жалуются на качество уборки тротуаров

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчанин Егор Демышев взял сразу два золота юношеского Первенства Европы по гиревому спорту

21.07.2016


Кировчанин Егор Демышев взял сразу два золота юношеского Первенства Европы по гиревому спорту

Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

13.02.2018


Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

В начале июня в Кирове пройдет финал чемпионата России по гиревому спорту

13.05.2014


В начале июня в Кирове пройдет финал чемпионата России по гиревому спорту

Гири

16.10.2013


Гири

Успехи кировских гиревиков на чемпионате страны в Томске

19.06.2017


Успехи кировских гиревиков на чемпионате страны в Томске

Кировские гиревики выходят на мировой уровень

23.05.2008


Кировские гиревики выходят на мировой уровень

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх