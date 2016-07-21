Кировские гиревики вернулись с первенства России
Из 17 кировчан, поехавших в Рыбинск, двоим гарантированно предрекали первые места. Слишком уверенно они смотрятся на помосте и при этом грамотно распределяют силы и темп в подходах. Егора Демышева уже можно считать состоявшимся гиревиком. Юноша имеет солидную коллекцию наград. Бьет он и личные рекорды. На Первенстве Демышев установил высшее достижение России в толчке длинным циклом. 120 подъемов. Хоть и рывок вышел не безупречным, но по сумме двоеборья наш спортсмен защитил титул сильнейшего гиревика страны.
ЕГОР ДЕМЫШЕВ, МАСТЕР СПОРТА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Мотивация в том, что я еще молодой. Добился еще не всего. Впереди еще международник ив первую сборную среди действующих спортсменов я еще не попадал. Вот это мотивирует, стараюсь, выполняю».
Свои цели и Марии Лаптевой. На пудовых гирях девушка смогла пока выполнить кандидатский норматив. Сейчас ориентир звание мастера спорта. Выступлением в Рыбинске она доказала, что близка к этому. Но был и тревожный момент. Судьи засчитывали ей не все подъемы. Это могло психологически надломить спортсменку. Но в отличие от соперницы Мария справилась с нервами.
МАРИЯ ЛАПТЕВА, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«На восьмой минуте она начинает меня догонять. Я начинаю ускоряться, ей тоже не засчитывали подъемы. Она просто психанула и поставила гири. В итоге она стала даже второй, а третьей. У нее 189, у серебряной призерки 192 и я 206».
Кроме Лаптевой, золото соревнований в более легкой весовой категории у Ирины Тюлькиной. По юношам медалистами стали Дмитрий Дунаев и Максим Медведев. Областная гиревая школа в очередной раз показала умение правильно подводить спортсменов к серьезным стартам. В последнее время они в большей степени стали требовать к себе тактического подхода.
ЕВГЕНИЙ МАЛКОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ОБЛАСТИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Запас есть, конечно. Здесь очень большая конкуренция и каждый старается выиграть, а не показать свой лучший результат. Где-то и хитрят. Если кто-то быстро начнет, в конце его могут обыграть».
Полуфинал Чемпионата страны и окружной чемпионат по взрослым. Это ближайшие турниры, к которым наши ведущие молодые гиревики начинают планомерно готовится. Но все главным состязанием для них станет Первенство Европы, которое пройдет в начале июля в Литве.
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