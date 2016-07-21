Кировские гиревики вернулись с первенства России

Поделиться новостью:

Трое в основе, один в резерве. По сравнению с прошлым годом кировские гиревики увеличили свое представительство в юношеской сборной страны. Причиной этому послужило удачное выступление на Первенстве России, где наши спортсмены завоевали три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.Из 17 кировчан, поехавших в Рыбинск, двоим гарантированно предрекали первые места. Слишком уверенно они смотрятся на помосте и при этом грамотно распределяют силы и темп в подходах. Егора Демышева уже можно считать состоявшимся гиревиком. Юноша имеет солидную коллекцию наград. Бьет он и личные рекорды. На Первенстве Демышев установил высшее достижение России в толчке длинным циклом. 120 подъемов. Хоть и рывок вышел не безупречным, но по сумме двоеборья наш спортсмен защитил титул сильнейшего гиревика страны.Свои цели и Марии Лаптевой. На пудовых гирях девушка смогла пока выполнить кандидатский норматив. Сейчас ориентир звание мастера спорта. Выступлением в Рыбинске она доказала, что близка к этому. Но был и тревожный момент. Судьи засчитывали ей не все подъемы. Это могло психологически надломить спортсменку. Но в отличие от соперницы Мария справилась с нервами.Кроме Лаптевой, золото соревнований в более легкой весовой категории у Ирины Тюлькиной. По юношам медалистами стали Дмитрий Дунаев и Максим Медведев. Областная гиревая школа в очередной раз показала умение правильно подводить спортсменов к серьезным стартам. В последнее время они в большей степени стали требовать к себе тактического подхода.Полуфинал Чемпионата страны и окружной чемпионат по взрослым. Это ближайшие турниры, к которым наши ведущие молодые гиревики начинают планомерно готовится. Но все главным состязанием для них станет Первенство Европы, которое пройдет в начале июля в Литве.