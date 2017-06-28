Состязания по туармингу собрали рекордное количество участников

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«Выступали раньше на военизированной эстафете. Она немножко похожа. Тяжелый самый этап был переноска пострадавшего».

«В нашем центре было подготовлено восемь площадок, где они познакомились с историей Великой Отечественной войны, вкладе Кировской области как тылового региона. Кроме этого, сегодня 15 февраля это день вывода войск из Афганистана и у нас есть площадки, где объясняются и эти события».

«Чтобы мы помнили историю своей Родины, чтобы мы умели защищать ее и учились этому».

Поисковые отряды, военно-патриотические клубы и объединения. Все они приняли участие в военно-спортивном состязании, прошедшем на базе регионального центра военно-патриотического воспитания Кировской области.На дистанции команда "Голубые береты". Ребята ученики кадетского класса 18-й школы. Лыжи, лыжные палки, «верхняя грудная обвязка» и карабин. Это то, что было взять, чтобы посоревноваться в туарминге. В состязании, сочетающем в себе элементы армейской подготовки и навыков туриста.Все 10 этапов были приближены к 42-му году. А именно, к рейду 1-й маневренной воздушно- десантной бригады в тылу врага. Ей и был посвящен нынешний туарминг. Среди молодежи он набирает популярность. По сравнению с прошлогодними подобными испытаниями, эти собрали в три раза больше участников. Трассу преодолевало 26 команд из 20 муниципальных образований региона. Их составы были сформированы ребятами от 12 до 18 лет.Прохождение минного поля, тропление лыжни, навесная переправа. Эти и другие задания требовали к себе определенной подготовки от участников. Все они стремились к победе, но, по словам организаторов, здесь не менее важен фактор сплочения подрастающего поколения через знакомство со славными страницами военной истории нашей страны.Все мероприятия, проведенные на базе центра при поддержке областного правительства, подарили детям насыщенный и незабываемый день.Пока патриотическая работа со школьниками в формате туарминга идет зимой. Но в центре строятся планы по проведению летнему варианта военно-спортивной игры.