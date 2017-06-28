Состязания по туармингу собрали рекордное количество участников

Поисковые отряды, военно-патриотические клубы и объединения. Все они приняли участие в военно-спортивном состязании, прошедшем на базе регионального центра военно-патриотического воспитания Кировской области.
На дистанции команда "Голубые береты". Ребята ученики кадетского класса 18-й школы. Лыжи, лыжные палки, «верхняя грудная обвязка» и карабин. Это то, что было взять, чтобы посоревноваться в туарминге. В состязании, сочетающем в себе элементы армейской подготовки и навыков туриста.
НИКОЛАЙ ПОТАПОВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 18-Й ШКОЛЫ:
«Выступали раньше на военизированной эстафете. Она немножко похожа. Тяжелый самый этап был переноска пострадавшего».
Все 10 этапов были приближены к 42-му году. А именно, к рейду 1-й маневренной воздушно- десантной бригады в тылу врага. Ей и был посвящен нынешний туарминг. Среди молодежи он набирает популярность. По сравнению с прошлогодними подобными испытаниями, эти собрали в три раза больше участников. Трассу преодолевало 26 команд из 20 муниципальных образований региона. Их составы были сформированы ребятами от 12 до 18 лет.
- Здесь можно научиться лучше ездить на лыжах, стрелять, ползать, подготовка к защите Родины.
Прохождение минного поля, тропление лыжни, навесная переправа. Эти и другие задания требовали к себе определенной подготовки от участников. Все они стремились к победе, но, по словам организаторов, здесь не менее важен фактор сплочения подрастающего поколения через знакомство со славными страницами военной истории нашей страны.
АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В нашем центре было подготовлено восемь площадок, где они познакомились с историей Великой Отечественной войны, вкладе Кировской области как тылового региона. Кроме этого, сегодня 15 февраля это день вывода войск из Афганистана и у нас есть площадки, где объясняются и эти события».
Все мероприятия, проведенные на базе центра при поддержке областного правительства, подарили детям насыщенный и незабываемый день.
ЕЛИЗАВЕТА УРЛОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТУАРМИНГУ:
«Чтобы мы помнили историю своей Родины, чтобы мы умели защищать ее и учились этому».
Пока патриотическая работа со школьниками в формате туарминга идет зимой. Но в центре строятся планы по проведению летнему варианта военно-спортивной игры.
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