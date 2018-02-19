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Новости / Спорт

В Орлове прошёл военно-спортивный турнир по силовому многоборью

Сегодня, 12:08 | Просмотров: 62 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Орлове прошёл военно-спортивный турнир по силовому многоборью, посвященный 100-летнему юбилею Дня Защитника Отечества. В нём приняли участие старшеклассники со всего Орловского района.

Инициатором проведения и организатором турнира стало Орловское отделение ДОСААФ. В спортзале сельскохозяйственного колледжа собрались ученики 9, 10, 11 классов, а также учащиеся средне-специальных учебных заведений со всего района. Ребята одели форму военного образца - камуфлированные футболки, через плечо повесили противогаз. В состязаниях приняли участие и девушки.

В Орлове прошёл военно-спортивный турнир по силовому многоборью ПОЛИНА БЕЛЯЕВА, УЧАСТНИЦА ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ТУРНИРА:
«Я на позитиве, в первый раз поехала, мне всё нравится. Готовлюсь к выступлению».
 
 
Среди участников своей выправкой и отличной физической подготовкой выделялись воспитанники военно-патриотического клуба "Тигр" из города Орлова. Там ребята изучают военное дело и готовятся к службе в армии.

В Орлове прошёл военно-спортивный турнир по силовому многоборью АНДРЕЙ КОРОТАЕВ, ВОСПИТАННИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "ТИГР":
«Мы занимаемся по 2 часа рукопашным боем каждый день, у нас много ребят, группы разных возрастов».

В Орлове прошёл военно-спортивный турнир по силовому многоборью МАКСИМ ЧЕРБАЕВ, ВОСПИТАННИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "ТИГР":
«Занятие дали мне физическую подготовку и я объехал всю Кировскую область с выступлениями, это интересно».

В Орлове прошёл военно-спортивный турнир по силовому многоборью АНТОН ПАВЛОВСКИЙ, ВОСПИТАННИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "ТИГР":
«Спорт закаляет, он нужен по жизни. Служить хочу, но пока не определился, где именно».
 
 
На турнир пришёл и военный комиссар. Он присматривается к будущим призывникам, и особенно отметил подготовку ребят из военно-патриотических клубов, со многими выпускниками которых ему уже приходилось работать.

В Орлове прошёл военно-спортивный турнир по силовому многоборью АЛЕКСЕЙ СОРОКИН, ВОЕННЫЙ КОМИССАР Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«Ребята приходят мотивированные к службе в армии, они сами просятся в ВДВ, в спецназ, это отрадно».
 
 
У турнира несколько этапов, это и навесная переправа, и преодоление препятствия по-пластунски и сборка-разборка автомата Калашникова и стрельба из пневматической винтовки и многое другое. Сегодняшние победители будут защищать честь Кировской области на окружных соревнованиях.

В Орлове прошёл военно-спортивный турнир по силовому многоборью ВЛАДИМИР МОХОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ:
«Мы эти соревнования проводим в рамках регионального этапа армейских игр 2018, потом будет окружной этап, потом общероссийский».
 
 
Все команды показали высокий уровень подготовки и слаженную работу, что не могло оставить равнодушными зрителей из числа родителей, руководителей команд и, конечно же, судей. Победителями турнира стали ребята из военно-патриотического клуба "Тигр", 2 место заняли воспитанники школа из деревни Цепели, а 3 место - завоевала Орловская школа № 1 имени Зонова.


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