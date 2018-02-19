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«Я на позитиве, в первый раз поехала, мне всё нравится. Готовлюсь к выступлению».

«Спорт закаляет, он нужен по жизни. Служить хочу, но пока не определился, где именно».

«Ребята приходят мотивированные к службе в армии, они сами просятся в ВДВ, в спецназ, это отрадно».

«Мы эти соревнования проводим в рамках регионального этапа армейских игр 2018, потом будет окружной этап, потом общероссийский».

В Орлове прошёл военно-спортивный турнир по силовому многоборью, посвященный 100-летнему юбилею Дня Защитника Отечества. В нём приняли участие старшеклассники со всего Орловского района.Инициатором проведения и организатором турнира стало Орловское отделение ДОСААФ. В спортзале сельскохозяйственного колледжа собрались ученики 9, 10, 11 классов, а также учащиеся средне-специальных учебных заведений со всего района. Ребята одели форму военного образца - камуфлированные футболки, через плечо повесили противогаз. В состязаниях приняли участие и девушки.Среди участников своей выправкой и отличной физической подготовкой выделялись воспитанники военно-патриотического клуба "Тигр" из города Орлова. Там ребята изучают военное дело и готовятся к службе в армии.На турнир пришёл и военный комиссар. Он присматривается к будущим призывникам, и особенно отметил подготовку ребят из военно-патриотических клубов, со многими выпускниками которых ему уже приходилось работать.У турнира несколько этапов, это и навесная переправа, и преодоление препятствия по-пластунски и сборка-разборка автомата Калашникова и стрельба из пневматической винтовки и многое другое. Сегодняшние победители будут защищать честь Кировской области на окружных соревнованиях.Все команды показали высокий уровень подготовки и слаженную работу, что не могло оставить равнодушными зрителей из числа родителей, руководителей команд и, конечно же, судей. Победителями турнира стали ребята из военно-патриотического клуба "Тигр", 2 место заняли воспитанники школа из деревни Цепели, а 3 место - завоевала Орловская школа № 1 имени Зонова.