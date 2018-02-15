В Вятских Полянах пройдет финал чемпионата Европы по мотогонкам на льду
ЦСКА выступает за Вятку. Представитель этого клуба будет защищать честь региона и всей России на чемпионате Европы на льду. Эдуард Крысов в прошлом году стал вторым номером "Старого Света". В этот раз на соревнования в Вятских Полянах отправляется с твердым намерением победить.
- В прошлом году, к сожалению, у меня не получилось выиграть чемпионат Европы. Постараюсь в этом году реабилитироваться.
Соревнования организованы при поддержке министерства спорта России и правительства Кировской области. 18-ть команд из восьми стран. Среди участников представители Австрии, Германии, Норвегии и другие. Россию представляет пять гонщиков. Мотогонки на льду - вид спорта, в котором интрига сохраняется до конца соревнований.
АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМ. МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этот вид спорта тем и интересен. Он непредсказуем. Он рискован. Непредсказуем тем, что, к сожалению, случается так, что гонщики сходят с дистанции раньше времени».
АНДРЕЙ ЧЕРНОВ, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ:
«Гонщики, те которые приезжают к нам на чемпионат Европы, они уже в своих странах знаменитые, есть гонщики Чемпионы мира».
В Вятских Полянах в дни проведения чемпионата будут приняты беспрецедентные для этого города меры безопасности. Причина в возможном ажиотаже со стороны поклонников гонок на льду. Организаторы ожидают более восьми тысяч болельщиков.
ОЛЕГ ПРОЛЕЕВ, ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
«Город принимает такое мероприятие впервые. Для того что бы принять такое количество, в том числе иностранных спортсменов, иностранных гостей, была проведена работа конкретная. Мобилизован весь гостиничный фонд. Мы разместили все иностранные команды. Распределили, кто, где будет жить».
По мнению представителей правительства области - чемпионат Европы не только повысит спортивный престиж Вятских Полян, но и подтолкнет экономику к росту. Напомним, в Вятских Полянах создана территория опережающего развития.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для нас это с одной стороны очень почетно, с другой стороны очень ответственно. Поэтому ведется очень большая системная работа. Показать наш гостеприимный народ, показать город, в котором имеются условия для развития бизнеса».
Отметим, Вятские Поляны соревнования такого уровня принимают впервые.
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