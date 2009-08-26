Кировские каратисты успешно выступили на чемпионате и первенстве России.
Турнир прошёл в Кемерово.
По итогам соревнований в активе кировчан семнадцать медалей, в том числе восемь золотых. Так, звание чемпионов страны завоевали Екатерина Шемина и Кристина Голованова.
Среди победителей первенства - Любовь Бакина, Любовь Тетеркина, Сергей Вахромеев, Кирилл Леденцов, Антон Куликов и Всеволод Беспятых.
В общекомандном зачёте кировчане также среди призёров - второе место и в чемпионате, и в первенстве.
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