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Новости / Спорт

Кировские каратисты успешно выступили на чемпионате и первенстве России.

Вчера, 17:56 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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Турнир прошёл в Кемерово.
 
По итогам соревнований в активе кировчан семнадцать медалей, в том числе восемь золотых. Так, звание чемпионов страны завоевали Екатерина Шемина и Кристина Голованова.
 
Среди победителей первенства - Любовь Бакина, Любовь Тетеркина, Сергей Вахромеев, Кирилл Леденцов, Антон Куликов и Всеволод Беспятых.
 
В общекомандном зачёте кировчане также среди призёров - второе место и в чемпионате, и в первенстве.


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