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Новости / Спорт

Первый тренер олимпийца Алексея Червоткина

Вчера, 20:48 | Просмотров: 106 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Выходные подарили области еще одного призера Олимпиады. Алексей Червоткин в составе эстафетной четверки завоевал серебро Зимних Игр в Южной Корее. Свою карьеру он начинал в Даровском. Наша съемочная группа пообщалась с его первым тренером.

Скромный и даже застенчивый Виктор Верещагин не любит говорить о себе. Зато о воспитанниках может рассказывать часами. Алексея Червоткина он поставил на лыжи в пятом классе. Поначалу мальчишка не отличался от остальных ребят. Тренировался как все. Три раза в неделю. Но всегда стремился быть первым.

Первый тренер олимпийца Алексея ЧервоткинаВИКТОР ВЕРЕЩАГИН, ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР АЛЕКСЕЯ ЧЕРВОТКИНА:
«Есть у нас условия и технику можем поставить. Лыжный спорт он всегда закаляет характер. Мы тренируемся при + - 30. Зимой холодно, летом жарко. Парень выносливый такой. Особенно любил он длинные дистанции. Так что характер тут вырабатывается бойцовский».

В 2011-м Червоткина заметили тренеры из Москвы и пригласили к себе. Пять лет назад нам удалось встретиться с Алексеем на Верхошижемском марафоне. И это можно считать журналисткой удачей. У него плотный график выступлений. Но по окончании сезона он всегда стремиться приехать домой. Чтобы пообщаться с родными и знакомыми. И найти время для давнего хобби. Червоткин увлекается автозвуком.

Первый тренер олимпийца Алексея ЧервоткинаОЛЕГ ГРУЗДЕВ, ДРУГ АЛЕКСЕЯ ЧЕРВОТКИНА:
«Для себя это все собирает. Ему можно даже уже выступать на каких-то соревнованиях».
Но лыжи остаются у Алексея на первом месте.

Подготовка к дебютной Олимпиаде для 22-х летнего спортсмена была под угрозой. В эстафетную команду он был включен, не оправившись полностью от болезни. Червоткин не бегал целый месяц. Но на своем, третьем этапе, сумел удержать партнеров в лидерах. Россияне финишировали вторыми вслед за норвежцами. Серебро эстафеты тренеры причислили к золотой победе.

ВИКТОР ВЕРЕЩАГИН, ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР АЛЕКСЕЯ ЧЕРВОТКИНА:
«Я ехал с соревнований с Перекопа и на автостанции ему позвонил. Не мог дозвониться. Он потом перезвонил. Я его спросил "Как Алексей?". Он сказал, что тяжело, конечно, было. Старта мне одного не хватило, но терпел. Молодец парень вытерпел на все 200%».
 
 
Гонка и ее медальный результат стали большим событием для шеститысячного Даровского.

Первый тренер олимпийца Алексея ЧервоткинаКОНСТАНТИН ДЬЯЧКОВ, ДРУГ АЛЕКСЕЯ ЧЕРВОТКИНА:
«Конечно, впечатления очень яркие, очень приятно было смотреть. Для нас, для нашего поселка это очень большая гордость».
 
 
Друзья и первый тренер всегда на связи с Алексеем. Виктор Верещагин продолжает давать советы лучшему ученику как улучшать технику. И тот прислушивается. Как и ребята, которые теперь хотят равняться на земляка, призера Олимпийских Игр.

- Кирилл не торопись, ножку проносим. Роман левая нога согнута, доталкивай.

Виктор Верещагин признается. Увлечь детей спортом - сложное и кропотливое дело. На пути к серьезным победам всякое случается. Но наставник находит слова и подходы, помогающие ребятам расти в лыжном спорте. Ему отдано почти 40 лет. И теперь тренерский вклад Верещагина в спортсменов вознагражден по достоинству.


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