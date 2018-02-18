Первый тренер олимпийца Алексея Червоткина

Поделиться новостью:

«Я ехал с соревнований с Перекопа и на автостанции ему позвонил. Не мог дозвониться. Он потом перезвонил. Я его спросил "Как Алексей?". Он сказал, что тяжело, конечно, было. Старта мне одного не хватило, но терпел. Молодец парень вытерпел на все 200%».

«Конечно, впечатления очень яркие, очень приятно было смотреть. Для нас, для нашего поселка это очень большая гордость».

Выходные подарили области еще одного призера Олимпиады. Алексей Червоткин в составе эстафетной четверки завоевал серебро Зимних Игр в Южной Корее. Свою карьеру он начинал в Даровском. Наша съемочная группа пообщалась с его первым тренером.Скромный и даже застенчивый Виктор Верещагин не любит говорить о себе. Зато о воспитанниках может рассказывать часами. Алексея Червоткина он поставил на лыжи в пятом классе. Поначалу мальчишка не отличался от остальных ребят. Тренировался как все. Три раза в неделю. Но всегда стремился быть первым.В 2011-м Червоткина заметили тренеры из Москвы и пригласили к себе. Пять лет назад нам удалось встретиться с Алексеем на Верхошижемском марафоне. И это можно считать журналисткой удачей. У него плотный график выступлений. Но по окончании сезона он всегда стремиться приехать домой. Чтобы пообщаться с родными и знакомыми. И найти время для давнего хобби. Червоткин увлекается автозвуком.Подготовка к дебютной Олимпиаде для 22-х летнего спортсмена была под угрозой. В эстафетную команду он был включен, не оправившись полностью от болезни. Червоткин не бегал целый месяц. Но на своем, третьем этапе, сумел удержать партнеров в лидерах. Россияне финишировали вторыми вслед за норвежцами. Серебро эстафеты тренеры причислили к золотой победе.Гонка и ее медальный результат стали большим событием для шеститысячного Даровского.Друзья и первый тренер всегда на связи с Алексеем. Виктор Верещагин продолжает давать советы лучшему ученику как улучшать технику. И тот прислушивается. Как и ребята, которые теперь хотят равняться на земляка, призера Олимпийских Игр.Виктор Верещагин признается. Увлечь детей спортом - сложное и кропотливое дело. На пути к серьезным победам всякое случается. Но наставник находит слова и подходы, помогающие ребятам расти в лыжном спорте. Ему отдано почти 40 лет. И теперь тренерский вклад Верещагина в спортсменов вознагражден по достоинству.