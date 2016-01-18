Чемпионат и первенство области по плаванию в "Быстрице"

Интенсивные тренировки с частыми выездами на соревнования год от года повышают результаты кировских пловцов. Но есть в календаре старты, на которых им приходится выкладываться по полной. К таковым относится Чемпионат и Первенство области, прошедшие в "Быстрице".
У каждого из пловцов есть излюбленные дистанции. Им приходиться уделять больше тренировочного времени, чтобы увидеть отдачу на контрольных стартах. Областной чемпионат это еще и соревнование, где можно попробовать себя на непрофильных заплывах. Они обычно даются спортсменам тяжело. Но определенную пользу несут.
ДМИТРИЙ ЕРЕМИН, МАСТЕР СПОРТА ПО ПЛАВАНИЮ:
«Нужно следить за техникой, за ударом ногами, гребком руками и т.д.».
Постараться улучшить время на секунду, а может и на три. Назвать быстрой воду в "Быстрице" сейчас на полном основании может целая группа пловцов. За время проведения Чемпионата в 50-ти метровом бассейне многим уже удалось воплотить планы в жизнь. Так, Елена Пятигузова выполнила норматив мастера спорта и сейчас готовится пробиться в финальные заплывы на национальном чемпионате. Промежуточной формой девушка довольна. На дорожках она не встретила достойного сопротивления от соперниц, победив на ряде дистанции с заметным преимуществом.
ЕЛЕНА ПЯТИГУЗОВА, МАСТЕР СПОРТА ПО ПЛАВАНИЮ:
«Ну что поделать. Приходиться и с такими соперниками выступать. Но они всегда найдутся. Это мой секундомер, это мое время. Так что без соперников мы не обходимся».
Чемпионат открывал сезон большой воды. На короткой, начиная с сентября, кировские пловцы сделали заметный шаг вперед. В области появилось пять новых мастеров спорта. К сожалению, прежние лидеры по окончании школы выбирают другие города для учебы и тренировок. Но провала в результатах нет, отмечают тренеры. Хотя, им, как людям амбициозным, всегда хочется большего.
ОЛЬГА ШАТОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Порадовали некоторые, но хотелось, чтобы результаты были повыше. По нормативу мастера спорта на этих соревнованиях никто не проплыл».
На предстоящий окружной Чемпионат и Первенство задачи ставятся грандиозные. Постараться включиться борьбу за медали на всех дистанциях. Груз ответственности ляжет на команду из почти 40 участников, которые лучше остальных показали себя на прошедшем отборочном соревновании.
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