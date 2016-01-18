Чемпионат и первенство области по плаванию в "Быстрице"

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«Нужно следить за техникой, за ударом ногами, гребком руками и т.д.».

«Ну что поделать. Приходиться и с такими соперниками выступать. Но они всегда найдутся. Это мой секундомер, это мое время. Так что без соперников мы не обходимся».

«Порадовали некоторые, но хотелось, чтобы результаты были повыше. По нормативу мастера спорта на этих соревнованиях никто не проплыл».

Интенсивные тренировки с частыми выездами на соревнования год от года повышают результаты кировских пловцов. Но есть в календаре старты, на которых им приходится выкладываться по полной. К таковым относится Чемпионат и Первенство области, прошедшие в "Быстрице".У каждого из пловцов есть излюбленные дистанции. Им приходиться уделять больше тренировочного времени, чтобы увидеть отдачу на контрольных стартах. Областной чемпионат это еще и соревнование, где можно попробовать себя на непрофильных заплывах. Они обычно даются спортсменам тяжело. Но определенную пользу несут.Постараться улучшить время на секунду, а может и на три. Назвать быстрой воду в "Быстрице" сейчас на полном основании может целая группа пловцов. За время проведения Чемпионата в 50-ти метровом бассейне многим уже удалось воплотить планы в жизнь. Так, Елена Пятигузова выполнила норматив мастера спорта и сейчас готовится пробиться в финальные заплывы на национальном чемпионате. Промежуточной формой девушка довольна. На дорожках она не встретила достойного сопротивления от соперниц, победив на ряде дистанции с заметным преимуществом.Чемпионат открывал сезон большой воды. На короткой, начиная с сентября, кировские пловцы сделали заметный шаг вперед. В области появилось пять новых мастеров спорта. К сожалению, прежние лидеры по окончании школы выбирают другие города для учебы и тренировок. Но провала в результатах нет, отмечают тренеры. Хотя, им, как людям амбициозным, всегда хочется большего.На предстоящий окружной Чемпионат и Первенство задачи ставятся грандиозные. Постараться включиться борьбу за медали на всех дистанциях. Груз ответственности ляжет на команду из почти 40 участников, которые лучше остальных показали себя на прошедшем отборочном соревновании.