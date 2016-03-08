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"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

Вчера, 16:35 | Просмотров: 130 | Версия для печати
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21 февраля состоялись очередные матчи Чемпионата России по хоккею с мячом. Хабаровский "СКА-Нефтяник" на своем поле разгромил кировскую "Родину".
 
Матч закончился победой хозяев со счетом 15:0. В составе "СКА-Нефтяника" четырежды отличился Павел Рязанцев.
 
На счету Александр Ким и Артем Бондаренко - по хет-трику, Юрий Шардаков и Александр Антипов сделали по дублю.
 
По итогам всех матчей "СКА-Нефтяник" занимает второе место и отстает от красноярского "Енисея" на 5 очков, имея одну игру в запасе.
 
"Родина" прочно обосновалась на последнем месте турнирной таблицы, не набрав с начала сезона ни одного очка.


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