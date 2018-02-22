Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам в Перекопе

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Всех сильнейших спортсменов собрали Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам. В программе соревнований значились 12 гонок классическим и свободным стилем. Наиболее стабильные результаты показали ведущие лыжники в юниорском разряде.У областного Чемпионата и Первенства есть особенность. Он традиционно проводится в три тура. После первого число участников сокращается обычно вдвое. С дистанции сходят лыжники, не попавшие в квоту на второй этап. Тем он и становится интереснее для тренеров в плане соперничества на лыжне. Борьба разворачивается между примерно равными по силе спортсменами.Старт чемпионата прошел в "Перекопе" в начале января. По его итогам сформировалась областная команда, выступившая в последующем на окружном состязании. В Заинске кировчане заняли третье место в женской эстафетной гонке. А по индивидуальной программе лучше остальных отбегала Полина Лобастова. У нее серебряная медаль в спринте и бронзовая на 5-ти километрах коньком.Классический ход Лобастова считает для себя более подходящим. Говорит мое и подтверждает это лучшим временем в первой же гонке областного чемпионата. Свою медаль не упустила и Лада Обухова. Девушка входит в состав сборной команды области. И это право ей пришлось доказывать на каждой из дистанции, на которых она отсоревновалась в хорошем настроении.Из 12-ти победителей только двоим лыжникам удалось сделать по золотому дублю. Такой успех пришел к Марии Петровой и Виталию Женихову. Обратил на себя внимание и Павел Лузгарев. На фоне доминирования представителей регионального центра "Перекоп" лыжник из Лузы сумел опередить всех на дистанции 15 километров свободным стилем. Третий, заключительный, тур Чемпионата и Первенства области по лыжным гонкам пройдет в Верхошижемье в марте.