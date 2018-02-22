В Кирове проходят соревнования по автомодельному спорту

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Недетские игры в машинки. В Кирове проходит открытый чемпионат автомоделистов по трассовым гонкам.Глаза спортсменов неотрывно следят за машиной на трассе. Движение рук быстрее и отточенные. Напряжение чувствуется столь же сильно, как гул электромоторов. Скорости могут доходить до 80 километров в час. Ни в одном модельном виде спорта не нужна такая скорость реакции, как в трассовом моделизмеА это непростительная потеря драгоценных секунд. И более внимательный соперник за это время сможет оторваться.Каждый спортсмен это не только пилот своей гоночной модели, он же, как правило, ещё и механик. И здесь как в больших гонках подготовка к заезду имеет решающее значение для результатаОтслеживает результат электроника. В трассу вмонтированы датчики, которые соединяются с компьютером. Только программа сможет выдать точное время. Иногда значение имеют сотые секунды.За медали кировской трассы борются не только местные спортсмены. Посоревноваться приехали любители автомоделизма из Москвы, Нижнего Новгорода, Сыктывкара и Коряжмы. Заезды будут проходить 4 дня. Лучших наградят 25 февраля.