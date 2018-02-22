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В Кирове проходят соревнования по автомодельному спорту

Вчера, 20:47 | Просмотров: 95 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Недетские игры в машинки. В Кирове проходит открытый чемпионат автомоделистов по трассовым гонкам.

Глаза спортсменов неотрывно следят за машиной на трассе. Движение рук быстрее и отточенные. Напряжение чувствуется столь же сильно, как гул электромоторов. Скорости могут доходить до 80 километров в час. Ни в одном модельном виде спорта не нужна такая скорость реакции, как в трассовом моделизме

В Кирове проходят соревнования по автомодельному спортуАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Трассовый спорт только на первый взгляд выглядит как детская забава. Но на самом деле концентрация и умения вести машину очень важны. Одно неловкое движение и модель вылетает с трассы».

А это непростительная потеря драгоценных секунд. И более внимательный соперник за это время сможет оторваться.

В Кирове проходят соревнования по автомодельному спортуАЛЕКСАНДР УСТИНОВ, КЛУБ ТРАССОВОГО МОДЕЛИЗМА (Г. МОСКВА):
«Действительно это драйв когда тебе на пятки наступают ты должен и впереди бороться и не пропустить сзади идущих. Цена ошибки - ты вылетел, борьба пропала, ты круг потерял, конечно, это интересно».

Каждый спортсмен это не только пилот своей гоночной модели, он же, как правило, ещё и механик. И здесь как в больших гонках подготовка к заезду имеет решающее значение для результата

В Кирове проходят соревнования по автомодельному спортуАЛЕКСАНДР НЕЛЮБИН, АВТОМОДЕЛИСТ:
«Надо настроить, чтобы она лежало ровно на трассе, чтобы мотор работал нормально».

Отслеживает результат электроника. В трассу вмонтированы датчики, которые соединяются с компьютером. Только программа сможет выдать точное время. Иногда значение имеют сотые секунды.

В Кирове проходят соревнования по автомодельному спортуСЕРГЕЙ СОЛОДИЛОВ, ПЕДАГОГ СЮТ Г. КИРОВА:
«Есть всем известная Формула-1. там дистанция и нужно как можно быстрее её проехать, у нас от обратного. Даётся время и как можно большую дистанцию нужно проехать».
 
За медали кировской трассы борются не только местные спортсмены. Посоревноваться приехали любители автомоделизма из Москвы, Нижнего Новгорода, Сыктывкара и Коряжмы. Заезды будут проходить 4 дня. Лучших наградят 25 февраля.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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