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Кировская "Родина" проиграла 24-й матч подряд с начала сезона.

Вчера, 14:19 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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24 февраля 2018 года в предпоследнем выездном матче сезона "Родина" встречалась в Иркутске с клубом "Байкал-Энергия".
 
До 13-й минуты кировским хоккеистам удавалось сдерживать натиск хозяев льда. Далее последовали несколько острых атак иркутян, и "Родина" пропустила два мяча подряд.
 
На перерыв команды уходили при счете 4:0 в пользу хозяев.
 
Во втором тайме отличился форвард "Байкал-Энергии" Евгений Иванушкин, который оформил хет-трик. В итоге "Родина" потерпела очередное "сухое" поражение со счетом 0:9.
 
Главный тренер ХК "Родина" И.Загоскин на послематчевой конференции отметил, что кировские хоккеисты заметно уступали хозяевам льда в классе, поэтому поражение было закономерным.
 
«Байкал-Энергия» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата, «Родина» занимает последнее 14-е.


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