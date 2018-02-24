Кировская "Родина" проиграла 24-й матч подряд с начала сезона.

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24 февраля 2018 года в предпоследнем выездном матче сезона "Родина" встречалась в Иркутске с клубом "Байкал-Энергия".

До 13-й минуты кировским хоккеистам удавалось сдерживать натиск хозяев льда. Далее последовали несколько острых атак иркутян, и "Родина" пропустила два мяча подряд.

На перерыв команды уходили при счете 4:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме отличился форвард "Байкал-Энергии" Евгений Иванушкин, который оформил хет-трик. В итоге "Родина" потерпела очередное "сухое" поражение со счетом 0:9.

Главный тренер ХК "Родина" И.Загоскин на послематчевой конференции отметил, что кировские хоккеисты заметно уступали хозяевам льда в классе, поэтому поражение было закономерным.

«Байкал-Энергия» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата, «Родина» занимает последнее 14-е.