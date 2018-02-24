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Кировский гонщик Эдуард Крысов стал серебряным призером Чемпионата Европы по мотогонкам на льду.

Вчера, 17:26 | Просмотров: 177 | Версия для печати
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Финальные заезды личного Чемпионата Европы по мотогонкам на льду проходили в течение двух дней на стадионе "Электрон" в г. Вятские Поляны.
 
Соревнования мотогонщиков такого уровня в Кировской области проводились впервые. За звание чемпиона боролись 18 ведущих спортсменов из семи стран Европы: Германии, Норвегии, Чехии, Нидерландов, Италии, Финляндии и Австрии.
 
Гонщиков поддерживали около 7 тысяч болельщиков, которые прибыли в Кировскую область из разных городов России и европейских стран. Россию представляли 5 сильнейших спортсменов: Эдуард Крысов, Никита Богданов, Игорь Кононов, Василий Несытых и Евгений Шаров. Эдуард Крысов защищал честь Кировской области.
 
Главным судьей соревнований стал поляк Войцех Гродски, председателем жюри – финн Митти Пойса.
 
В итоге весь пьедестал почета оказался российским. В общем зачете места распределились следующим образом: Кононов - 32 (Золото), Крысов - 30 (Серебро), Богданов - 28 (Бронза), Клатовский (Чехия)- 26, Нидермайер (Германия) - 24, Ивема (Нидерланды) - 20, Хутла (Финляндия) - 20.
 
Добавим, общая длина заезда на чемпионате Европы в Вятских Полянах составляет около 1200 метров. Спортсмены набирают скорость до 200 км/ч. Гонщики используют уникальные мотоциклы, которые оборудованы металлическими шипами.
 
фото vk.com/icespeedway43


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