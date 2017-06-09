В Нижнем Новгороде назвали победителей Зимнего кубка Нижегородского кремля по выездке

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Конная выездка должна сочетать в себе красоту и элегантность. В полной мере это удается делать кировской паре - Ариане Варданян и жеребцу фризской породы Винбалду. Вместе они добавили в копилку личных наград еще одну, удачно выступив на всероссийских соревнованиях по выездке в Нижнем Новгороде.Еще на стадии подготовки к соревнованиям тренер Арианы была уверена. Девочка готова к новому испытанию. Она уже опытная наездница и неоднократная призерка различных турниров по выездке. Хотя поначалу в успех пары верилось с трудом. Маленькая девочка на фоне большого и статного Винбалда. Но оба они через тренировки нашли ту самую гармонию, что позволяет юной спортсменке быть уверенной. В нужный момент ее подопечный не подведет.Зимний Кубок Нижегородского Кремля - это 40 пар в четырех возрастных категориях из ведущих конных клубов страны. В задаче у спортсменов проехать три схемы выездки, отличающиеся уровнем сложности. В демонстрации высшей школы верховой езды Ариана сразу получила высокие оценки от судей. Придирки к технике у них все же нашлись. Но они не помешали спортсменке по абсолютному первенству стать лучшей в категории "Дети".Ариана боец, а Винбалд молодец. Успех на всероссийских соревнованиях, по мнению профессионалов, дорогого стоит. Он уже говорит о мастерстве всадницы и способности лошади к правильным движениям на всех аллюрах в различном темпе. По отзывам, они у Винбалда получались почти что летящими.Работа над ошибками уже начата и ее будет очень много, говорит Марина Мальцева. Ведь после победы в Нижнем Новгороде Ариана с Винбалдом получили приглашение в Москву на Чемпионат России по выездке.