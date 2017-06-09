В Нижнем Новгороде назвали победителей Зимнего кубка Нижегородского кремля по выездке
Еще на стадии подготовки к соревнованиям тренер Арианы была уверена. Девочка готова к новому испытанию. Она уже опытная наездница и неоднократная призерка различных турниров по выездке. Хотя поначалу в успех пары верилось с трудом. Маленькая девочка на фоне большого и статного Винбалда. Но оба они через тренировки нашли ту самую гармонию, что позволяет юной спортсменке быть уверенной. В нужный момент ее подопечный не подведет.
МАРИНА МАЛЬЦЕВА, ТРЕНЕР СПОРТСМЕНКИ:
«Всадники кто работают в своем клубе, они имеют преимущество. Лошади каждый день ходят по этому грунту, они каждый день видят один и тот же манеж. Мы привезли коня, который ни разу не был в этом манеже. Ему все было ново. Там на стенах висели зеркала. Мы думали, что он испугается. Но он вел себя очень здорово и он не боялся ничего».
Зимний Кубок Нижегородского Кремля - это 40 пар в четырех возрастных категориях из ведущих конных клубов страны. В задаче у спортсменов проехать три схемы выездки, отличающиеся уровнем сложности. В демонстрации высшей школы верховой езды Ариана сразу получила высокие оценки от судей. Придирки к технике у них все же нашлись. Но они не помешали спортсменке по абсолютному первенству стать лучшей в категории "Дети".
АРИАНА ВАРДАНЯН, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ:
«На этих стартах я волновалась, но не сильно. Я знала, что все пройдет гладко. Все прошло и гладко. Не такое уж и хладнокровие. Всегда переживаешь, как выступили, как судьи оценили. Понравилась ты или нет».
Ариана боец, а Винбалд молодец. Успех на всероссийских соревнованиях, по мнению профессионалов, дорогого стоит. Он уже говорит о мастерстве всадницы и способности лошади к правильным движениям на всех аллюрах в различном темпе. По отзывам, они у Винбалда получались почти что летящими.
МАРИНА МАЛЬЦЕВА, ТРЕНЕР СПОРТСМЕНКИ:
«Там судьи были с Москвы, с Питера и все сказали, что конь очень перспективный. Пара очень нравится. Они даже просто это писали в протоколах. Ну, там доработайте какие-то ошибки. А так хвалили очень».
Работа над ошибками уже начата и ее будет очень много, говорит Марина Мальцева. Ведь после победы в Нижнем Новгороде Ариана с Винбалдом получили приглашение в Москву на Чемпионат России по выездке.
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