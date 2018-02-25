Чемпионат Европы по мотогонкам на льду в Вятских Полянах
Еще на подходе к ледовой арене ощущалось, что Вятские Поляны ждет нечто грандиозное. Жители города этой зимой уже посетили два крупных мотогоночных старта. Но оба они были российского уровня. Ожидания же от Чемпионата Европы у поклонников мотоспорта были не с чем не сравнимые.
- Когда люди борются за первое место это очень интересно. Я даже из другого города приехала.
- Посмотреть на всех иностранцев.
- Получить море адреналина, куража и победы России. Ура!!!
Главными действующими лицами стали 18 гонщиков. За плечами каждого имелся большой опыт в мотогонках. Но все были готовы к напряжённой борьбе. На скорости под 200 километров в час и на трассе длиной около 1200 метров.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Спортсменам показать свое умение, мастерство, волю к победе на пути к заветному титулу чемпиона Европы».
В Кировской области чемпионат Европы по мотогонкам на льду проходил впервые. Подготовка к таким масштабным соревнованиям началась еще в августе прошлого года. И уже по первым заездам стало понятно. Организаторы вместе с участниками преподнесли зрителям спортивный праздник, который войдет в историю.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все, администрация района, министерство спорта, правительство области, все отдали, скажем так, душу для того, чтобы организовать это все на высоком уровне. И я слышал, что мы получили высокую оценку от федерации, от организаторов соревнований».
Интрига в заездах продержалась вплоть до окончания финальной гонки. Ее выиграл Игорь Кононов. Весь пьедестал почета заняли российские гонщики.
Особенно порадовал земляков Эдуард Крысов. Представитель Вятских Полян удостоился почетного второго места. Совсем немного уступил по баллам чемпиону. Этот титул у Кононова первый в карьере.
ИГОРЬ КОНОНОВ, ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ:
«Организация на высшем уровне. Болельщики особые здесь, кстати. Очень активные, очень позитивные, очень их много».
Как отметил главный судья чемпионата, соревнования по ледовому спидвею в России всегда проходят на высоком уровне. Это удалось повторить и в Вятских Полянах. Поэтому, теперь город может смело претендовать на право проведения мировых состязаний по мотогонкам на льду.
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