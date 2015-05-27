Решение о демонтаже кировского трамплина К-90 пока не принято.

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В ряде кировских СМИ появилась информация о скором сносе этого знакового для нашего города спортивного объекта.

Как пояснили в администрации города Кирова, решение о демонтаже трамплина еще не принято. Но вопрос обсуждается. Напомним, К-90 устарел и не соответствует нормативам Международной федерации прыжков с трамплина.

На консервацию объекта потребуется более 7 млн рублей.

Между тем еще в 2012 году была составлена проектная документация на демонтаж К-90 и строительство на его месте нового, современного трамплина. Именно к такому плану власти города склоняются и сейчас.

Мероприятия по демонтажу К-90 и строительству нового объекта пять лет назад были включены в программу по подготовке к празднованию 650-летия города. Тогда цена вопроса составила примерно 650 миллионов рублей. Сейчас принято решение актуализировать смету с учетом современных ценовых реалий.

Пока рассматривается вопрос о частичном демонтаже сооружения и продолжение на этой площадке тренировок и соревнований по ледолазанию и альпинизму. Возможно, удастся включить К-90 в федеральную программу строительства новых спортобъектов.

Но о конкретных сроках говорить пока рано.