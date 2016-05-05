В Кирове состоялся чемпионат области по смешанным боевым единоборствам

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В Кирове прошел чемпионат и первенство области по смешанным боевым единоборствам. Свое мастерство показали 60 спортсменов в возрасте от 16-ти лет и старше.Чистый удар в печень и технический нокаут. Боец Роман Смертин из Нолинска выступает за спортивный клуб "Боец". Говорит, что сам не ожидал победы.И с 2014 года выступает в ММА. Это вид смешанных боевых искусств, в котором сочетается несколько направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы, как в стойке, так и в партере. И с 2012 года комиссия Министерства спорта России официально признала ММА самостоятельным видом спорта.Из 60-ти бойцов выберут лучших. И уже они представят Кировскую область на соревнованиях Приволжского федерального округа в Ижевске в марте.