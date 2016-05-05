В Кирове состоялся чемпионат области по смешанным боевым единоборствам
Чистый удар в печень и технический нокаут. Боец Роман Смертин из Нолинска выступает за спортивный клуб "Боец". Говорит, что сам не ожидал победы.
РОМАН СМЕРТИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Нокаут никогда не знаешь, что придет. Да и парень оказался не подарок. Крепкий. Когда был юниором, то бился в кикбоксинге, рукопашном бое. Перепробовал все».
И с 2014 года выступает в ММА. Это вид смешанных боевых искусств, в котором сочетается несколько направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы, как в стойке, так и в партере. И с 2012 года комиссия Министерства спорта России официально признала ММА самостоятельным видом спорта.
АЛЕКСАНДР ВЫСОТИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ММА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Большинство спортсменов пришли из борьбы, кикбоксинга, но есть ребята, которые занимаются с нуля. Много ребят, которые выступают первый раз. Им тяжело, но они справятся».
Из 60-ти бойцов выберут лучших. И уже они представят Кировскую область на соревнованиях Приволжского федерального округа в Ижевске в марте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
22.02.2018