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В Кирове состоялся чемпионат области по смешанным боевым единоборствам

Вчера, 15:00 | Просмотров: 124 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове прошел чемпионат и первенство области по смешанным боевым единоборствам. Свое мастерство показали 60 спортсменов в возрасте от 16-ти лет и старше.

Чистый удар в печень и технический нокаут. Боец Роман Смертин из Нолинска выступает за спортивный клуб "Боец". Говорит, что сам не ожидал победы.

В Кирове состоялся чемпионат области по смешанным боевым единоборствамРОМАН СМЕРТИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Нокаут никогда не знаешь, что придет. Да и парень оказался не подарок. Крепкий. Когда был юниором, то бился в кикбоксинге, рукопашном бое. Перепробовал все».

И с 2014 года выступает в ММА. Это вид смешанных боевых искусств, в котором сочетается несколько направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы, как в стойке, так и в партере. И с 2012 года комиссия Министерства спорта России официально признала ММА самостоятельным видом спорта.

В Кирове состоялся чемпионат области по смешанным боевым единоборствамАЛЕКСАНДР ВЫСОТИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ММА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Большинство спортсменов пришли из борьбы, кикбоксинга, но есть ребята, которые занимаются с нуля. Много ребят, которые выступают первый раз. Им тяжело, но они справятся».

Из 60-ти бойцов выберут лучших. И уже они представят Кировскую область на соревнованиях Приволжского федерального округа в Ижевске в марте.


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