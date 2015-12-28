Кировские фигуристы выступили на отборочном туре в Германии
Бавария оупен — это европейский отборочный тур к юниорскому чемпионату мира по танцам на льду. В этом году из-за плотного расписания других крупных соревнований, в Германию от нашей страны отправились только воспитанники Кировской Дымки.
ЕКАТЕРИНА САДЫРИНА, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ДЫМКА»:
«Пары выступили достойно, но так как опыта соревновательного заграничного пары имеют мало, то к старту к третьему освоились бы лучше. Так как по кандидатам в юниоры, по юниорам Пономарева Блинов, в первом танце показали все-таки не все, что могли».
Пару Алены Пономаревой и Дмитрия Блинова Екатерина Садырина воспитывает с восьмилетнего возраста. Сами спортсмены хоть и расстроены тем, что не привезли в Россию призов, но не унывают и продолжают упорно тренироваться.
АЛЁНА ПОНОМАРЕВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мы старались показать себя с наилучшей стороны как-бы. Середина не так плохо, но и не очень хорошо. Вообще понравилось ехать, не где-то в России выступать, а именно за границей. Там и английский язык практикуется. И новые ощущения».
Первым выступлениям спортсменов на международном уровне рады и родители пары. Несмотря на то, что профессиональный спорт детей отнимает немало сил и финансов, мама Натальи Пономаревой признается, что готова приложить все усилия, чтобы увидеть дочь даже на Олимпийском пьедестале.
НАТАЛЬЯ ПОНОМАРЕВА:
«Вклад очень большой. Все сборы, все платные. То есть уезжаешь на месяц, это естественно проживание, питание, еще плюс занятия сколько-то стоят. Поэтому хотелось бы, чтобы ребенок достиг хороших высот, занимал места чтобы. Это мечта детская.
- Мы пару то увидим на Олимпиаде?
- Ну, мы будем к этому стремиться».
Вторая пара, Александра Трухина и Александр Погудин - в отборе на юниорский чемпионат мира не участвовала, но в своей номинации тоже показала достойный результат.
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