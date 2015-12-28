Кировские фигуристы выступили на отборочном туре в Германии

Поделиться новостью:

Кировские фигуристы выступили Германии. В немецком Оберздорфе состоялся чемпионат "Бавария Оупен". Россию на нем представляли только кировские пары.Бавария оупен — это европейский отборочный тур к юниорскому чемпионату мира по танцам на льду. В этом году из-за плотного расписания других крупных соревнований, в Германию от нашей страны отправились только воспитанники Кировской Дымки.Пару Алены Пономаревой и Дмитрия Блинова Екатерина Садырина воспитывает с восьмилетнего возраста. Сами спортсмены хоть и расстроены тем, что не привезли в Россию призов, но не унывают и продолжают упорно тренироваться.Первым выступлениям спортсменов на международном уровне рады и родители пары. Несмотря на то, что профессиональный спорт детей отнимает немало сил и финансов, мама Натальи Пономаревой признается, что готова приложить все усилия, чтобы увидеть дочь даже на Олимпийском пьедестале.Вторая пара, Александра Трухина и Александр Погудин - в отборе на юниорский чемпионат мира не участвовала, но в своей номинации тоже показала достойный результат.