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Победитель регионального этапа "Золотой шайбы"

Вчера, 14:45 | Просмотров: 123 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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"Союз" и "Олимпия" остаются неизменными финалистами регионального этапа всероссийского турнира "Золотая шайба". Чем взрослее ребята, тем упорнее борьба на площадке. Но и в младшей возрастной группе решающий матч можно смело отнести к хоккейному триллеру.

По числу зрителей эта встреча обошла два предыдущих финала. Порой яростная поддержка родителей и близких - это то, что нужно ребятам. Взрослые словно сами играют в хоккей и жаждут победы. Но никто не мог и предположить, что в игре за первое место она придет к одной из команд в лучших традициях хоккейных битв за мировое или олимпийское золото.

Победитель регионального этапа "Золотой шайбы"ЕСЕНИЯ КОНФЕТКИНА, ВРАТАРЬ КОМАНДЫ "ОЛИМПИЯ" (КИРОВО-ЧЕПЕЦК):
«У меня были такие игры, и я сделала выводы то, что в конце нельзя расстраиваться. Иначе все пропадет. И я играю до конца свою игру при любом счете, хоть там 0-10».
 
 
Хладнокровие вратаря Есении Конфеткиной не раз выручало партнеров девочки. Они наверняка и не вспомнят, как так было жарко на льду. Поехать в Дмитров на всероссийский финал "Золотой шайбы" мечта всех областных команд, игравших этой зимой в турнире. Но фавориты остаются прежними. "Союз" и "Олимпия" уже имели в розыгрыше по одной победе. Оставалось выяснить. Чья школа на данный момент сильнее. Интрига продержалась вплоть до финальной сирены.

А через тридцать секунд, юные олимпийцы сполна выплеснули все свои чемпионские эмоции.

Победитель регионального этапа "Золотой шайбы"ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Немножко кировским мальчишкам повезло меньше. Чепецким больше. Но самое главное для них, что есть игра, есть хоккей. Они борются друг с другом. А вне площадки они друзья, я так считаю. Поэтому, все нормально».
 
 
Финал в младшей возрастной группе стал достойным украшением регионального этапа "Золотой шайбы". С каждым годом в нем обостряется конкуренция, и появляются команды, бросающие серьезный вызов хоккейным школам Кирова и Кирово-Чепецка. Так, ребята из Стулово стали стабильно входит в тройку призеров. В награду им вручаются Кубок, медали и сертификаты на приобретение клюшек и спортивной экипировки. Но куда важнее рост мастерства мальчишек, способных теперь выпутываться из сложных игровых ситуаций.

Победитель регионального этапа "Золотой шайбы"АРСЕНИЙ ЧЕРЕМУХИН, ИГРОК КОМАНДЫ "ОЛИМПИЯ":
«Мы сначала выигрывали 4-0. Но потом мы им сдались. Потом они нам закидали голы, и потом мы выиграли. Я забил гол решающий».
 
 
Две "Олимпии" и один "Союз" представят область на решающей стадии "Золотой шайбы". А те, кому не повезло туда пробиться, сыграют между собой в утешительном турнире под названием "Надежда".


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