Победы кировских дзюдоистов на Первенстве ПФО

17 кировчан отстаивали честь региона на Первенстве ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Домой команда вернулась, заняв в командном зачете по итогам выступления в двух дисциплинах десятое место.
Упорная, настойчивая, не готовая уступать. Эти характеристики тренер дает в отношении Полины Михеевой. Девочка выбрала дзюдо 5 лет назад. Сейчас она одна из ведущих спортсменок клуба "Лидер". С ребятами здесь занимаются основательно. Тренировки шесть дней в неделю по полтора часа.
ПОЛИНА МИХЕЕВА, ДЗЮДОИСТКА:
«Надо поработать над подсечками. Ну и захваты проигрываю».
На Первенстве ПФО Полина избежала технических ошибок. Провела три схватки, все выиграла и заняла первое место. Хотя в финале пришлось приложить силы к победе. Соперница была из разряда неуступчивых. Но дзюдоистка из Пензы была вынуждена признать поражение ввиду явного преимущества Михеевой. Совсем немного для золота не хватило другой спортсменке, представлявшей нашу область. Александра Кондакова стала серебряным призером окружного Первенства.
ПАВЕЛ ПЛЕТЕНЕВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЗЮДО ДО 15 ЛЕТ:
«Девочки немного ответственнее, посерьезнее. В целом, у нас есть динамика развития именно женского дзюдо. Девочки занимаются не первый год. Поэтому, все логично».
У юношей конкуренция выше. Поэтому, им сложнее пробивать себе дорогу на пьедестал. Но есть ребята, в которых наставники верят, что они могут это сделать. На округе не подвел Павел Черемухин. Хорошо зная возможности некоторых противников, 13-тилетний юноша сумел завоевать бронзу турнира. Хотя мог стать и золотым медалистом.
ПАВЕЛ ЧЕРЕМУХИН, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ПФО ПО ДЗЮДО:
«Ну не всегда же ты оказываешься лучшим. Должно быть какое-то везение».
Особенность окружного турнира в том, что на Первенство России отбираются команды, участвующие в трех дисциплинах. Кроме личных соревнований, это демонстрация техники и борьба "стенка на стенку". По общему зачету сборная области не фигурировала. Но с учетом успехов дзюдоистов, и желании их побеждать, в скором времени они могут претендовать на включение в полноценные отборочные состязания.
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