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«Это финальный этап кубка мира. В рамках кубка мира проводится чемпионат Европы, отдельный зачёт и здесь решается судьба кубка мира этого года».

«Отрадно то, что международные соревнования возвращаются в наш город. Это произошло по инициативе Губернатора Кировской области. У нас есть механизм финансирования соревнований, в том числе международных. И поверьте мне это значительный вклад».

«Конструкция хорошая, особенная. Мне нравится уклон. Это хорошо для участников. Я надеюсь хорошо выступить квалификации, чтобы стать лучшей».

Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию. С сильнейшими спортсменами планеты за звание лучшего борются и наши земляки.Высота несколько десятков метров, отрицательные углы подъёма и максимум 5 минут, чтобы добраться до вершины. Зрители наблюдают за каждым движением спортсмена с замиранием сердца. Здесь собрались сильнейшие спортсмены планеты из 22 стран, чтобы выяснить кто из них лучшийЛедовый комплекс - отвечает высочайшим мировым стандартам, и международные эксперты уверены-здесь все пройдет на высшем уровне.В этом году воспитанник вятского скалолазания лидирует в Кубке Мира. Но результаты плотные и соперники наступают на пяткиВ первый день соревнований проходит квалификация в дисциплине "Трудность", те, кто показал лучший результат будут бороться за медалиВ скалолазании спортсмены не знают заранее, каким будет маршрут. Есть совсем немного времени перед стартом, чтобы продумать прохождение. У кировского скалодрома тоже есть свои сюрпризы и его сложность достойна финала Кубка МираСоревнования пройдут 2, 3 и 4 марта. За это время определятся лучшие в дисциплине "Трудность" и "Скорость" - Финалы можно будет увидеть на спорткомплексе "Трамплин" в воскресенье.