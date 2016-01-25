Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию
Высота несколько десятков метров, отрицательные углы подъёма и максимум 5 минут, чтобы добраться до вершины. Зрители наблюдают за каждым движением спортсмена с замиранием сердца. Здесь собрались сильнейшие спортсмены планеты из 22 стран, чтобы выяснить кто из них лучший
ПАВЕЛ ШАБАЛИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
АЛЕКСЕЙ ДЕНЬГИН, ЛИДЕР КУБКА МИРА (КИРОВ):
«За кубок, за первое место плюсом ко мне ещё 2 претендента иранец Муххамед Резо и Максим Томилов. Остальные борются за 2,3 места».
В первый день соревнований проходит квалификация в дисциплине "Трудность", те, кто показал лучший результат будут бороться за медали
НАДЕЖДА ЖОЛОБОВА, ЛИНЕЙНЫЙ СУДЬЯ:
«Попытка заканчивается либо срывом, либо достижением точки, где написано ТОП. Последнюю оттяжку вщёлкиваем, 2 инструмента в эту точку-это считается финиш».
В скалолазании спортсмены не знают заранее, каким будет маршрут. Есть совсем немного времени перед стартом, чтобы продумать прохождение. У кировского скалодрома тоже есть свои сюрпризы и его сложность достойна финала Кубка Мира
ХАН НА РАЙ СОНГ, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (КОРЕЯ):
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