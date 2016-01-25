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Новости / Спорт

Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию

Вчера, 20:47 | Просмотров: 115 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию. С сильнейшими спортсменами планеты за звание лучшего борются и наши земляки. 

Высота несколько десятков метров, отрицательные углы подъёма и максимум 5 минут, чтобы добраться до вершины. Зрители наблюдают за каждым движением спортсмена с замиранием сердца. Здесь собрались сильнейшие спортсмены планеты из 22 стран, чтобы выяснить кто из них лучший

Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию ПАВЕЛ ШАБАЛИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это финальный этап кубка мира. В рамках кубка мира проводится чемпионат Европы, отдельный зачёт и здесь решается судьба кубка мира этого года».
 
 
Ледовый комплекс - отвечает высочайшим мировым стандартам, и международные эксперты уверены-здесь все пройдет на высшем уровне.

Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Отрадно то, что международные соревнования возвращаются в наш город. Это произошло по инициативе Губернатора Кировской области. У нас есть механизм финансирования соревнований, в том числе международных. И поверьте мне это значительный вклад».
 
 
В этом году воспитанник вятского скалолазания лидирует в Кубке Мира. Но результаты плотные и соперники наступают на пятки

Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию АЛЕКСЕЙ ДЕНЬГИН, ЛИДЕР КУБКА МИРА (КИРОВ):
«За кубок, за первое место плюсом ко мне ещё 2 претендента иранец Муххамед Резо и Максим Томилов. Остальные борются за 2,3 места».

В первый день соревнований проходит квалификация в дисциплине "Трудность", те, кто показал лучший результат будут бороться за медали

Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию НАДЕЖДА ЖОЛОБОВА, ЛИНЕЙНЫЙ СУДЬЯ:
«Попытка заканчивается либо срывом, либо достижением точки, где написано ТОП. Последнюю оттяжку вщёлкиваем, 2 инструмента в эту точку-это считается финиш».

В скалолазании спортсмены не знают заранее, каким будет маршрут. Есть совсем немного времени перед стартом, чтобы продумать прохождение. У кировского скалодрома тоже есть свои сюрпризы и его сложность достойна финала Кубка Мира

Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию ХАН НА РАЙ СОНГ, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (КОРЕЯ):
«Конструкция хорошая, особенная. Мне нравится уклон. Это хорошо для участников. Я надеюсь хорошо выступить квалификации, чтобы стать лучшей».
 
 
Соревнования пройдут 2, 3 и 4 марта. За это время определятся лучшие в дисциплине "Трудность" и "Скорость" - Финалы можно будет увидеть на спорткомплексе "Трамплин" в воскресенье.


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