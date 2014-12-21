Кировская "Родина" одержала первую победу в сезоне.

Поделиться новостью:

2 марта хоккеисты "Родины" провели домашний матч с другим аутсайдером чемпионата казанским "Динамо".

Кировчане открыли счет на восьмой минуте. С подачи углового Александра Ронжина точный удар нанес Андрей Могильников.

Казанцы сумели сравнять счет через две минуты. Но на этот раз "Родина" была настроена только на победу. На 12-й минуте острую передачу Игоря Леденцова голевым ударом завершил капитан команды Константин Зубарев.

Ещё один угловой удар «Родина» забила на 17-й минуте матча. Во втором тайме Игорь леденцов увеличил преимущество счете 4:1. Ответный точный удар нанес легенда кировского хоккея с мячом, ныне выступающий за казанское "Динамо" Сергей Обухов.

Но последнее слово осталось за кировчанами, и вновь отличился капитан К. Зубарев с передачи Игоря Леденцова. В итоге уверенная победа «Родины» 5:2.

Отметим, что мяч, забитый капитаном «Родины» Константином Зубаревым на 78-й минуте встречи против казанского «Динамо» (5:2) стал для кировской команды 3500-м (!!!) мячом, забитым в элите отечественного хоккея с мячом.

А первый гол «Родины» в высшей лиге забил 24 ноября 1980 года В. Куковякин в игре с красноярским «Енисеем».

фото vk.com/rodinakirovfan