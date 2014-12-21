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Новости / Спорт

Кировская "Родина" одержала первую победу в сезоне.

Сегодня, 11:54 | Просмотров: 93 | Версия для печати
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2 марта хоккеисты "Родины" провели домашний матч с другим аутсайдером чемпионата казанским "Динамо".
 
Кировчане открыли счет на восьмой минуте. С подачи углового Александра Ронжина точный удар нанес Андрей Могильников.
 
Казанцы сумели сравнять счет через две минуты. Но на этот раз "Родина" была настроена только на победу. На 12-й минуте острую передачу Игоря Леденцова голевым ударом завершил капитан команды Константин Зубарев.
 
Ещё один угловой удар «Родина» забила на 17-й минуте матча. Во втором тайме Игорь леденцов увеличил преимущество счете 4:1. Ответный точный удар нанес легенда кировского хоккея с мячом, ныне выступающий за казанское "Динамо" Сергей Обухов.
 
Но последнее слово осталось за кировчанами, и вновь отличился капитан К. Зубарев с передачи Игоря Леденцова. В итоге уверенная победа «Родины» 5:2.
 
Отметим, что мяч, забитый капитаном «Родины» Константином Зубаревым на 78-й минуте встречи против казанского «Динамо» (5:2) стал для кировской команды 3500-м (!!!) мячом, забитым в элите отечественного хоккея с мячом.
 
А первый гол «Родины» в высшей лиге забил 24 ноября 1980 года В. Куковякин в игре с красноярским «Енисеем».
 
фото vk.com/rodinakirovfan


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