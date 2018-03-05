Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию.

Поделиться новостью:

В Кирове состоялись чемпионат Европы и финал Кубка мира по ледолазанию.

Предыдущие этапы прошли в Швейцарии, Италии, Китае и Республике Корея. Соревнования продолжались в течение трёх дней, и в них приняли участие более 100 ледолазов из 22 стран мира.

В соревнованиях на трудность спортсмены проходили дистанцию по заранее размеченному маршруту. Их задачей было в ограниченное время подняться как можно выше. В соревнованиях на скорость победитель определялся по времени подъёма до отметки в 15 метров. Финальные соревнования в дисциплине проводились в виде гонки на выбывание – дуэлей.

В итоге победителями Кубка мира за пять этапов соревнований в классификации «Трудность» среди мужчин стали кировские спортсмены – первое и второе место у Максима Томилова и Алексея Деньгина, третье завоевал ледолаз из Ирана Мохаммадреза Коруйе Сафдариан.

Среди женщин лучшей стала Шин Вонсеон из Кореи. «Серебро» – у кировчанки Марии Толокониной. Хан На Рай Сонг из Южной Кореи стала третьей.

В классификации «Скорость» среди мужчин первым стал Николай Кузовлёв, вторым – Иван Спицын, третьим – Антон Немов. У женщин «золото» - Екатерина Кощеева, «серебро» – Наталья Беляева, «бронза» – у кировчанки Екатерины Феоктистовой.

В командном чемпионате Европы 1 место заняла Россия, 2 – Нидерланды, 3 – Финляндия.

Спорткомплекс «Трамплин» за три дня соревнований посетили более 4 тысяч болельщиков. Около 500 тысяч человек по всему миру смотрели онлайн-трансляции.

фото vk.com/ice_climbing_cup