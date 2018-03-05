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Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию.

Сегодня, 08:55 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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В Кирове состоялись чемпионат Европы и финал Кубка мира по ледолазанию.
 
Предыдущие этапы прошли в Швейцарии, Италии, Китае и Республике Корея. Соревнования продолжались в течение трёх дней, и в них приняли участие более 100 ледолазов из 22 стран мира.
 
В соревнованиях на трудность спортсмены проходили дистанцию по заранее размеченному маршруту. Их задачей было в ограниченное время подняться как можно выше. В соревнованиях на скорость победитель определялся по времени подъёма до отметки в 15 метров. Финальные соревнования в дисциплине проводились в виде гонки на выбывание – дуэлей. 
 
В итоге победителями Кубка мира за пять этапов соревнований в классификации «Трудность» среди мужчин стали кировские спортсмены – первое и второе место у Максима Томилова и Алексея Деньгина, третье завоевал ледолаз из Ирана Мохаммадреза Коруйе Сафдариан.
 
Среди женщин лучшей стала Шин Вонсеон из Кореи. «Серебро» – у кировчанки Марии Толокониной. Хан На Рай Сонг из Южной Кореи стала третьей.
 
В классификации «Скорость» среди мужчин первым стал Николай Кузовлёв, вторым – Иван Спицын, третьим – Антон Немов. У женщин «золото» - Екатерина Кощеева, «серебро» – Наталья Беляева, «бронза» – у кировчанки Екатерины Феоктистовой.
 
Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию. Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию. Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию. Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию. Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию. Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию.
 
 
 
 
 
В командном чемпионате Европы 1 место заняла Россия, 2 – Нидерланды, 3 – Финляндия.
 
Спорткомплекс «Трамплин» за три дня соревнований посетили более 4 тысяч болельщиков. Около 500 тысяч человек по всему миру смотрели онлайн-трансляции.
 
фото vk.com/ice_climbing_cup


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