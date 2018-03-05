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Итоги финального этапа Кубка мира и Чемпионат Европы по ледолазанию

Сегодня, 10:00 | Просмотров: 130 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Российское ледолазание достойно отметило двадцатилетний юбилей. В Кирове прошел финальный этап Кубка мира и Чемпионат Европы. Его итоги для нашей команды традиционно получились впечатляющими.

Квалификация и полуфиналы преподнесли немало сюрпризов. С медальной дистанции сошли спортсмены, которым прочили победу. Кировский скалодром в очередной раз стал для них сложной преградой на пути к отметке "ТОП".

Итоги финального этапа Кубка мира и Чемпионат Европы по ледолазаниюКАРЛОС ТЕКШЕЙРЕ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«С этой конструкции брали примеры проектировщики других трасс в разных частях мира. У этого сооружения есть эксклюзивные элементы. Оно большое. Здесь три маршрута и все они очень нравятся спортсменам».
 
 
Трудность единственный вид, где россиянам пришлось соперничать с иностранными спортсменами. Большинство было из Южной Кореи. Ледолазы из страны утренней свежести ограничились тремя медалями. Правда, не показав чемпионских восхождений. Золотые награды достались нашим спортсменам. Николая Кузовлеву и Марии Толокониной.

Итоги финального этапа Кубка мира и Чемпионат Европы по ледолазаниюАЛЕКСЕЙ ТОМИЛОВ, НЕОДНОКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР КУБКА МИРА ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ:
«Опытные спортсмены и на потолке могут работать не уставая. Если двигаться правильно и вовремя стряхивать руки. Для данной трассы сил у любого финалиста должно хватать».
 
 
Финалы в скорости получились чисто российскими. Самой интересной вышла дуэль у женщин. Друг с другом встретились тренер и его воспитанница. В споре опыта и молодости вверх взяло последнее. Валерия Богдан по сумме двух попыток обошла признанного мастера вертикального ледового спринта Марию Толоконину.

Итоги финального этапа Кубка мира и Чемпионат Европы по ледолазаниюВАЛЕРИЯ БОГДАН, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЭТАПА КУБКА МИРА ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ:
«Было круто бежать с тренером и соревноваться с сильнейшим».
 
 
Кроме нее, к церемонии награждения готовились еще несколько кировчан. В нашей области этот вид спорта занимает особое положение. Кировчане составляют костяк сборной, а регион был и остается культовым местом у ледолазов из России и зарубежных стран.

Итоги финального этапа Кубка мира и Чемпионат Европы по ледолазаниюДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы видим, как растет и развивается этот спорт, как расширяется его география. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом соревновании, подарим нам праздник спорта. Действительно эти два дня были яркими, насыщенными».
 
 
Область планирует подать заявку на проведение этапа Кубка мира в Кирове в следующем году. И организовать его на еще более высоком уровне.


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