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Чемпионат и Первенство Приволжья по плаванию

Сегодня, 11:39 | Просмотров: 106 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На следующей неделе ведущие пловцы области примут участие в Чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию. И второй эшелон спортсменов готовится к выездным соревнованиям. Но прежде всего тренерам надо было определиться, кому они доверят право представлять регион.

Пройти отбор стимул для ребят приоритетный. Хочется доказать себе и тренеру, что общие усилия при подготовке к областному Первенству не напрасны. Вот только претендентов на место в сборной команде много. В "Быстрице" соревновалось около 200 юных пловцов. Среди них можно встретить ребят целенаправленно идущих к цели. От других их отличают результаты со значительным отрывом по секундам. Анна Шабалина одна из таких реактивных участниц.

Чемпионат и Первенство Приволжья по плаваниюАННА ШАБАЛИНА, УЧАСТНИЦА ПЕРВЕНСТВА:
«Я на прошлых соревнованиях полторы недели назад выполнила норматив кандидата в мастера спорта».

Среди девочек конкуренция серьезная. Есть и звездочки, претендующие на мастерские нормативы. Александра Еремина на Первенстве на всех дистанциях, что плыла, улучшила личные рекорды. В основе успеха упорный труд на тренировках. Это скажет любой спортсмен, горящий желанием победить на каждом старте. Но без доли везения тут не обходиться.

Чемпионат и Первенство Приволжья по плаваниюАЛЕКСАНДРА ЕРЕМИНА, УЧАСТНИЦА ПЕРВЕНСТВА:
«Повезло, когда на старте не спали очки, повезло, когда купальник не слишком тянет».

Настрой с учетом множества нюансов ключевой фактор ведущий пловцов на пьедестал. На Первенстве борьба за подиум традиционно развернулась между школами плавания Кирова и Кирово-Чепецка. И далеко не всегда пловцы из областного центра, привыкшие к большой воде, опережали извечных соперников на дорожках.

Чемпионат и Первенство Приволжья по плаваниюСВЕТЛАНА ФИЛИППОВА, ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ СШ "ОЛИМПИЯ":
«Первый день, особенно 800 метров, было очень тяжело. А на третий день как-то расплываемся, уже легче».

Кировские тренеры тоже испытали на состязаниях противоречивые чувства. Кто-то из ребят порадовал, а кто-то проплыл хуже собственных возможностей.

Чемпионат и Первенство Приволжья по плаваниюАННА БУЙЛОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«На технику всегда мы работаем. Даже во взрослом возрасте. Дети растут и техника меняется».
 
Показателем тренерской работы станут два соревнования. Одна группа пловцов отбиралась на Первенство России. Другая билась за право поехать в апреле на "Веселый дельфин". Всероссийские старты для ребят от 11 до 14 лет. Где, по словам наставников, они надеются на достойное выступление сборной команды.


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