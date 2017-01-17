Чемпионат и Первенство Приволжья по плаванию
Пройти отбор стимул для ребят приоритетный. Хочется доказать себе и тренеру, что общие усилия при подготовке к областному Первенству не напрасны. Вот только претендентов на место в сборной команде много. В "Быстрице" соревновалось около 200 юных пловцов. Среди них можно встретить ребят целенаправленно идущих к цели. От других их отличают результаты со значительным отрывом по секундам. Анна Шабалина одна из таких реактивных участниц.
АННА ШАБАЛИНА, УЧАСТНИЦА ПЕРВЕНСТВА:
«Я на прошлых соревнованиях полторы недели назад выполнила норматив кандидата в мастера спорта».
Среди девочек конкуренция серьезная. Есть и звездочки, претендующие на мастерские нормативы. Александра Еремина на Первенстве на всех дистанциях, что плыла, улучшила личные рекорды. В основе успеха упорный труд на тренировках. Это скажет любой спортсмен, горящий желанием победить на каждом старте. Но без доли везения тут не обходиться.
АЛЕКСАНДРА ЕРЕМИНА, УЧАСТНИЦА ПЕРВЕНСТВА:
«Повезло, когда на старте не спали очки, повезло, когда купальник не слишком тянет».
Настрой с учетом множества нюансов ключевой фактор ведущий пловцов на пьедестал. На Первенстве борьба за подиум традиционно развернулась между школами плавания Кирова и Кирово-Чепецка. И далеко не всегда пловцы из областного центра, привыкшие к большой воде, опережали извечных соперников на дорожках.
СВЕТЛАНА ФИЛИППОВА, ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ СШ "ОЛИМПИЯ":
«Первый день, особенно 800 метров, было очень тяжело. А на третий день как-то расплываемся, уже легче».
Кировские тренеры тоже испытали на состязаниях противоречивые чувства. Кто-то из ребят порадовал, а кто-то проплыл хуже собственных возможностей.
АННА БУЙЛОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«На технику всегда мы работаем. Даже во взрослом возрасте. Дети растут и техника меняется».
Показателем тренерской работы станут два соревнования. Одна группа пловцов отбиралась на Первенство России. Другая билась за право поехать в апреле на "Веселый дельфин". Всероссийские старты для ребят от 11 до 14 лет. Где, по словам наставников, они надеются на достойное выступление сборной команды.
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