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Бойцы спецподразделений провели соревнования по практической стрельбе

Сегодня, 13:40 | Просмотров: 60 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Спецподразделения Кировской области сегодня соревновались в практической стрельбе. Кто стал лучшим?

Практическая стрельба - прикладной вид спорта спецподразделений. Его мировой девиз Точность — Мощность — Скорость. Это значит, что бойцы стреляют метко, быстро и из оружия с высокой мощностью.

Бойцы спецподразделений провели соревнования по практической стрельбеИВАН, СОТРУДНИК СОБР РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Практическая стрельба отличается тем, что здесь учитывается и скорость и время. Стрелок должен быть не только точным, но и быстрым. Плюс она учит безопасному обращению с оружием».

Спецназ УФСИН "Алмаз", СОБР и ОМОН Росгвардии, а ещё недавно созданное спец подразделения УМВД "ГРОМ" соревнуются в умении быстро и точно попадать в мишень, не поразив при этом условного гражданского. Это перечеркнутые мишени. Их здесь любя называют "бабушки". А не зацепить заложника - одна из важнейших задач в реальной боевой работе.

Бойцы спецподразделений провели соревнования по практической стрельбеВЛАДИМИР ВОЗЖАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "АЛМАЗ" УФСИН ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Соревнования предназначены, прежде всего, для слаженности действий парами, для слаженности действий четвёрками. Посмотреть, как работает не только наш спецназ "Алмаз", но и другие силовые структуры именно спец. подразделения Кировской области. Здесь передаётся опыт, прежде всего. Взаимодействие. Общение ребят».

Соревнования разделены на несколько этапов. Это "зачистка помещения". Гирю здесь бросают для того чтобы устать, чтобы сложнее было держать в прицеле мишень. Командная стрельба из автоматов и пистолетов и дуэль. Здесь идёт игра на вылет. Как в бою. Кто первый попал - тот и победил. Используют только своё, пристреленное оружие, к которому сотрудник привык.

Бойцы спецподразделений провели соревнования по практической стрельбеАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Для участия в соревнованиях допускается штатное вооружение сотрудника спецназа. Как правило, это автоматы Калашникова. Если в этом экземпляре изменений совсем немного. То вот в этом варианте добавлен калиматорный прицел и изменён приклад. Нужно стрелять из того оружия, которым сотрудник пользуется в боевых условиях».
 
На всех участниках каски и бронежилеты, радиостанция, аптечка, подсумки для автоматных и пистолетных магазинов. Именно так выходят на боевое задание.

Бойцы спецподразделений провели соревнования по практической стрельбеСЕРГЕЙ, СОТРУДНИК ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "АЛМАЗ" УФСИН ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Выполнять упражнения с такой экипировкой довольно сложно. Есть свои нюансы в передвижениях, в принятии положений для стрельбы. Масса общая примерно 25 кг».
 
Команда спецназа "Алмаз" недавно стала лучшей среди спецназа УФСИН в ПФО и на домашних соревнованиях так же показала первый результат. В тройку лидеров в общем зачете вошла команда ОМОНа, а в дуэльной стрельбе в призах бил и СОБР.


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