Бойцы спецподразделений провели соревнования по практической стрельбе

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Спецподразделения Кировской области сегодня соревновались в практической стрельбе. Кто стал лучшим?Практическая стрельба - прикладной вид спорта спецподразделений. Его мировой девиз Точность — Мощность — Скорость. Это значит, что бойцы стреляют метко, быстро и из оружия с высокой мощностью.Спецназ УФСИН "Алмаз", СОБР и ОМОН Росгвардии, а ещё недавно созданное спец подразделения УМВД "ГРОМ" соревнуются в умении быстро и точно попадать в мишень, не поразив при этом условного гражданского. Это перечеркнутые мишени. Их здесь любя называют "бабушки". А не зацепить заложника - одна из важнейших задач в реальной боевой работе.Соревнования разделены на несколько этапов. Это "зачистка помещения". Гирю здесь бросают для того чтобы устать, чтобы сложнее было держать в прицеле мишень. Командная стрельба из автоматов и пистолетов и дуэль. Здесь идёт игра на вылет. Как в бою. Кто первый попал - тот и победил. Используют только своё, пристреленное оружие, к которому сотрудник привык.На всех участниках каски и бронежилеты, радиостанция, аптечка, подсумки для автоматных и пистолетных магазинов. Именно так выходят на боевое задание.Команда спецназа "Алмаз" недавно стала лучшей среди спецназа УФСИН в ПФО и на домашних соревнованиях так же показала первый результат. В тройку лидеров в общем зачете вошла команда ОМОНа, а в дуэльной стрельбе в призах бил и СОБР.