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В Кирове прошли сноубордические соревнования для самых юных спортсменов

Сегодня, 14:18 | Просмотров: 53 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Два месяца подготовки и первый выход на соревновательную трассу. В Кирове прошли сноубордические соревнования для самых юных спортсменов от 2 до 5 лет. Хотя о мастерстве пока речь не идет, кое-чем ребята смогли удивить инструкторов и родителей.

Среди взрослых идут споры. Надо ли ребенка приучать к сноуборду с ранних лет. Ответы бывают разные. Но стоит побывать на детских соревнованиях, как у большинства сомнения отпадают. В этом нет ничего сложного и опасного. Малыш встает на доску и с помощью инструктора двигается по трассе через простые фигуры. Качели и мостики.

- Я думаю, что отлично. Не упал, держался уверенно.

Детский сноубордический парк открылся в конце прошлого года. Предназначение площадки научить детей первоначальным навыкам катания. Первые шаги в обучении делаются в игровой форме.

В Кирове прошли сноубордические соревнования для самых юных спортсменовСТЕПА БАТАРЛЫКОВ:
«Делаем зарядку сначала, а потом одеваем сноуборд и катаемся».
 
 
Многие дети начинают кататься только потому, что их родители этого хотят. Но выяснилось, что это мнение ошибочно. Ребята сами приводят за руку пап и мам, чтобы попробовать себя в зимней олимпийской дисциплине. Падения в ней частое явление. Бояться их не стоит, говорят инструкторы. Если ошибки случаются, значит, ребенок будет по-спортивному взрослеть.

- Ну, просто ветер подул.

На преодоление фигур парка отважилось около 30 малышей. От старта до финиша доехали все. И кто-то даже получил отличную оценку от людей, разбирающихся в тонкостях катания на сноуборде.

В Кирове прошли сноубордические соревнования для самых юных спортсменовЮЛИЯ ЮФЕРЕВА, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ:
«У них есть и координация хорошая, стоечку держат. А некоторые детки в силу возраста у них и внимание рассеянное и координация не такая, какую хотелось бы. Но через много много тренировок мы обязательно ко всему этому придем».
 
 
В последующем курс подготовки юных сноубордистов будет усложняться. В технике катания появятся подводящие упражнения. Торможения с поворотами. Но по лицам ребят читалось. После первого старта желание стать сноубордистом только усилилось.

В Кирове прошли сноубордические соревнования для самых юных спортсменовАНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВА:
«Я думаю, будет заниматься продуктивно. Уже на большие, взрослые горки заглядывается. Я думаю, это круто летом и зимой заниматься спортом».
 
 
К слову, в сноубордическом парке после зимы тренировки могут быть продолжены. Рассматривается возможность приобретения специального летнего покрытия.


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