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В Кирове прошел Чемпионат и Первенство области по художественной гимнастике

Вчера, 15:14 | Просмотров: 134 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В зале Вятской спортшколы олимпийского резерва прошел Чемпионат и Первенство области по художественной гимнастике. Спортсменки соревновались в многоборье и командном зачете.

После того как год назад в гимнастике изменились правила, художницы с тренерами получили простор для творчества.

Теперь каждая композиция это яркое выступление с оригинальными элементами. Изменился и подход к выбору музыки. Разрешается брать мелодии со словами. Часто можно услышать и известные хиты в необычной обработке. Все это, в целом, призвано поднять зрелищность одного из самых красивых видов спорта. Мария Некторова в нем почти десять лет. На Чемпионате девушка сразу вышла на лидирующую позицию. В любом из видов программы она по красоте, грации и технике заметно превосходила соперниц. Ей нравится выступать лично. Но нагрузка на сезон выдалась удвоенная.

В Кирове прошел Чемпионат и Первенство области по художественной гимнастикеМАРИЯ НЕКТОРОВА, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ:
«Я еще стою в групповом. И мы в группе занимали хорошие места. У нас было серебро на соревнованиях центрального совета федерации художественной гимнастики России. Там же я заняла 6 место и считаю, что это очень хорошо. Эти соревнования были для меня очень важны».

Незадолго до этого чемпионата, кировчанки конкурировали с гимнастками Приволжья. Воспитанницы училищ олимпийского резерва из Нижнего Новгорода, Татарстана, Ульяновска, Пензы доминируют в округе. Но наша команда смогла закрепиться за ними. Сборная области заняла высокое, пятое место. Результат, о котором еще недавно можно было только мечтать. Совершенству мастерства нет предела. В том же, многоборье важно одинаково успешно работать со всеми предметами.

В Кирове прошел Чемпионат и Первенство области по художественной гимнастикеСВЕТЛАНА ДЕВЕТЬЯРОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну, к сожалению, нет. Хотя этого очень хочется и тренерам и спортсменкам. Но они допускают ошибки. Кто-то в одной виде, кто-то в другом. Хочется стабильности».
 
 
Кроме Марии Некторовой с минимальными потерями чемпионат прошла Юлия Братухина, ставшая победительницей по программе мастеров спорта. В командном зачете наибольшую сумму баллов набрали гимнастки ВятСШОР. Следующим крупным региональным турниром станет областное Первенство по групповым упражнениям. А заключительный старт у гимнасток придется на городское Первенство среди младших школьников.


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