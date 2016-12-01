В Кирове прошел Чемпионат и Первенство области по художественной гимнастике
После того как год назад в гимнастике изменились правила, художницы с тренерами получили простор для творчества.
Теперь каждая композиция это яркое выступление с оригинальными элементами. Изменился и подход к выбору музыки. Разрешается брать мелодии со словами. Часто можно услышать и известные хиты в необычной обработке. Все это, в целом, призвано поднять зрелищность одного из самых красивых видов спорта. Мария Некторова в нем почти десять лет. На Чемпионате девушка сразу вышла на лидирующую позицию. В любом из видов программы она по красоте, грации и технике заметно превосходила соперниц. Ей нравится выступать лично. Но нагрузка на сезон выдалась удвоенная.
МАРИЯ НЕКТОРОВА, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ:
«Я еще стою в групповом. И мы в группе занимали хорошие места. У нас было серебро на соревнованиях центрального совета федерации художественной гимнастики России. Там же я заняла 6 место и считаю, что это очень хорошо. Эти соревнования были для меня очень важны».
Незадолго до этого чемпионата, кировчанки конкурировали с гимнастками Приволжья. Воспитанницы училищ олимпийского резерва из Нижнего Новгорода, Татарстана, Ульяновска, Пензы доминируют в округе. Но наша команда смогла закрепиться за ними. Сборная области заняла высокое, пятое место. Результат, о котором еще недавно можно было только мечтать. Совершенству мастерства нет предела. В том же, многоборье важно одинаково успешно работать со всеми предметами.
СВЕТЛАНА ДЕВЕТЬЯРОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
22.02.2018