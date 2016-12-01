В Кирове прошел Чемпионат и Первенство области по художественной гимнастике

Поделиться новостью:

«Ну, к сожалению, нет. Хотя этого очень хочется и тренерам и спортсменкам. Но они допускают ошибки. Кто-то в одной виде, кто-то в другом. Хочется стабильности».

В зале Вятской спортшколы олимпийского резерва прошел Чемпионат и Первенство области по художественной гимнастике. Спортсменки соревновались в многоборье и командном зачете.После того как год назад в гимнастике изменились правила, художницы с тренерами получили простор для творчества.Теперь каждая композиция это яркое выступление с оригинальными элементами. Изменился и подход к выбору музыки. Разрешается брать мелодии со словами. Часто можно услышать и известные хиты в необычной обработке. Все это, в целом, призвано поднять зрелищность одного из самых красивых видов спорта. Мария Некторова в нем почти десять лет. На Чемпионате девушка сразу вышла на лидирующую позицию. В любом из видов программы она по красоте, грации и технике заметно превосходила соперниц. Ей нравится выступать лично. Но нагрузка на сезон выдалась удвоенная.Незадолго до этого чемпионата, кировчанки конкурировали с гимнастками Приволжья. Воспитанницы училищ олимпийского резерва из Нижнего Новгорода, Татарстана, Ульяновска, Пензы доминируют в округе. Но наша команда смогла закрепиться за ними. Сборная области заняла высокое, пятое место. Результат, о котором еще недавно можно было только мечтать. Совершенству мастерства нет предела. В том же, многоборье важно одинаково успешно работать со всеми предметами.Кроме Марии Некторовой с минимальными потерями чемпионат прошла Юлия Братухина, ставшая победительницей по программе мастеров спорта. В командном зачете наибольшую сумму баллов набрали гимнастки ВятСШОР. Следующим крупным региональным турниром станет областное Первенство по групповым упражнениям. А заключительный старт у гимнасток придется на городское Первенство среди младших школьников.